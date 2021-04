Argentina suma 557 nuevas muertes por coronavirus y la cifra es un nuevo récord alcanzado en las últimas 24 horas. Además, se registraron 27.884 contagios y más del 60% de esos casos se dieron en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Con estos números difundidos en el informe diario del Ministerio de Salud, el país ya suma 2.824.652 contagios y 61.176 muertes por la pandemia.

Los distritos con más contagios registrados en la fecha, como suele ocurrir a diario, son la ciudad y la provincia de Buenos Aires. El primero tuvo 2.929 contagios y el segundo, 14.233 casos. También se vieron números altos de contagios en Córdoba (1.850), Santa Fe (1.928), Mendoza (1.106) y Tucumán (947). En cuanto a la ocupación de camas de terapia intensiva, a nivel país llegó al 66,5% mientras que en AMBA el número trepa a 76,2%.

En medio de la tensión política, se teme el colapso total

El reporte diario del jueves marcó récord en cantidad de muertes y confirmó una tendencia que ubica a la positividad cerca de los 30.000 casos positivos diarios. Argentina ya entró en la segunda ola y afecta fuerte al AMBA, que tiene más del 75% de las camas de terapia intensiva ocupadas.

Además de los números de la región entera, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, reconoció la saturación del sistema sanitario de la Ciudad, al revelar que el nivel de ocupación de camas en las unidades de terapia intensiva (UTI) en los sanatorios y clínicas privadas “está por arriba del 95%”, mientras en los hospitales públicos ese indicador clave llegó al 71,7% el miércoles.

Mientras tanto, se espera una resolución de la Corte Suprema de Justicia para dictaminar el futuro de las clases. Mientras desde Nación pide que se dicten por medio de la virtualidad para restringir la circulación del virus en el AMBA, el gobierno porteño insiste en mantener la presencialidad en las aulas a pesar de los preocupantes números que muestra la pandemia.

Conflicto con PAMI

La titular del PAMI, Luana Volnovich, cruzó a Quirós por las irregularidades a la hora de designar los turnos para la vacunación de adultos mayores, ya que, en los tres centros de vacunación que tiene la obra social en los últimos días no se presentaron los adultos mayores que tenían turnos porque ya se habían vacunado. La funcionaria advirtió sobre la falta de transparencia en la asignación de turnos.

En diálogo con El Destape Radio, Volnovich explicó: "El lunes empezamos a vacunar en los tres centros de vacunación. La Ciudad asigna los turnos. Lo que pasó es que empezamos a ver que a medida que pasaban lo días, vimos que la gente no llegaba. Teníamos 400 turnos por día en cada punto y no llegaba la gente. De 10 venían 3". Y destacó: "Empezamos a llamar a las personas que tenían turno porque no venían, al principio pensábamos que era porque no les había llegado el mensaje y de repente nos encontramos en una situación de que nos decían que ya estaban vacunados, o que tenían turno en otra sede".

"Nos dimos cuenta que no era gente que se había inscripto para vacunarse, entonces, se abre otro escenario porque nosotros creíamos que te inscribías en una página y eso te daba derecho a tener un turno porque así nos dijeron que era el sistema de vacunación", replicó la funcionaria.

Llegan más vacunas

La campaña de vacunación contra el coronavirus no se detiene y se confirmó un nuevo vuelo a China para este fin de semana que traerá un millón de vacunas Sinophram. En total, 755.200 vacunas serán distribuidas en dos vuelos de Aerolíneas Argentinas a Beijing vía Madrid con salida programada para los días 23 y 24 de abril por la madrugada.

Entre domingo y lunes llegarán dos vuelos, uno traerá 384.000 y el otro 371.200 dosis. Mientras tanto, las restantes 244.800 aterrizarán en el aeropuerto internacional de Ezeiza el 28 de abril vía Frankfurt de las 22.50 operado por Lufthansa. "Cada vial contendrá una dosis de la vacuna Sinopharm por caja, razón por la cual el volumen de la carga es 3 veces mayor y debió ser distribuida en las 3 operaciones mencionadas", explicaron desde el Gobierno.

El Ministerio de Salud informó que la totalidad de las dos millones de dosis de vacuna contra SARS-CoV-2 del laboratorio Sinopharm programadas para ingresar al país en las próximas semanas, estarán destinadas para completar los esquemas de vacunación ya iniciados y que fue acordado en el marco de la reunión de la Comisión Nacional de Inmunizaciones.

Hasta el momento, al país llegaron casi 9.000.000 de dosis para luchar contra la pandemia, en un contexto mundial de escases de vacunas. El lunes arribó un avión de Aerolíneas Argentinas con 800.000 dosis 1 de Sputnik V. Con este embarque y desde el inicio del proceso de inmunización impulsado por el Gobierno nacional, la Argentina habrá recibido un total de 8.932.600 dosis.