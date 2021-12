Nicolás Kreplak: "Hay indicios de que la variante Ómicron ya está en Buenos Aires"

Lo confirmó el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, quien remarcó que desde PBA "queremos evitar tener restricciones más fuertes y eso va a depender mucho de las personas y la vacunación".

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, se refirió al reciente aumento de casos de Covid-19 en todo el territorio bonaerense y confirmó al respecto que "hay indicios de que la variante Omicrón ya está en Buenos Aires". "No tenemos las confirmaciones, pero por cuestiones tecnológicas y por cómo dan los test PCR parece que ya habría casos en la provincia", afirmó.

En diálogo con El Destape Radio, el titular de la cartera sanitaria bonaerense advirtió que "con tantas reuniones y pocos cuidados es posible que tengamos aumento hasta la primera semana de enero". No obstante, Kreplak reconoció que "hoy no tenemos un aumento fuerte de la demanda en el sistema de salud".

Respecto a si se tomarán medidas restrictivas para reducir la curva de contagios, el ministro señaló: "Tenemos que volver a retomar algunas medidas de cuidado, queremos evitar tener restricciones más fuertes y eso va a depender mucho de las personas (cuidados) y la vacunación". En ese marco, Kreplak afirmó que los test "hay que hacerlos al día 7 de haber sido contacto estrecho para saber si uno es positivo. Hay que ser muy cuidadoso en este tiempo".

En esta línea fue que la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, reconoció que el sistema sanitario "está respondiendo bien" ante el repunte de contagios y adelantó que el Gobierno no impondrá medidas restrictivas por un tiempo prolongado, como sucedió en la primera parte de la emergencia sanitaria por la pandemia. Tras marcar que "con Ómicron va a haber más casos" y que habrá una "tensión en los centros de testeo" por el aumento de la circulación de personas y la aparición de las nuevas variantes.

En diálogo con Radio con Vos, si bien adelantó que no se contempla un cierre completo de actividades, reconoció que se estudia "una disminución de la intensidad de las actividades, sobre todo de eventos masivos y de más riesgo, por una semana o nueve días para disminuir la velocidad de transmisión".

Por otro lado, el ministro apuntó contra los antivacunas y aseveró: "Son una forma de hacer política bastante lamentable. Creo que es gente que no encuentra otra forma de hacer política que no sea oponerse a todo. Si hubiésemos dicho que estábamos en contra del Pase Sanitario, lo habrían pedido". "Trabajamos con mucha reflexión, consultando con especialistas, para nosotros las fake news no son el camino. No creemos que hacer política signifique usar la mentira y la difamación", agregó.

Pase sanitario

Por último, Kreplak se refirió al pase sanitario y remarcó que esta herramienta "tiene como único objetivo estimular la vacunación". "Hay un 12% que no está en contra de las vacunas, simplemente no se dio la segunda dosis" por lo que este pase sirve para estimularlos.

"Queremos evitar restricciones mayores y para eso es necesario retomar las medidas de cuidado individual y seguir con las vacunaciones. El pase sanitario apunta a eso., es muy simple, solamente hay que mostrar que uno está vacunado", completó.

El pase sanitario será para todas aquellas personas mayores de 13 años que quieran realizar actividades definidas de alto riesgo epidemiológico y sanitario. La forma de acreditación será a través de la aplicación “Cuidar – Sistema de prevención y cuidado ciudadano contra COVID-19” que puede descargarse en forma gratuita en las tiendas de aplicaciones oficiales de Android e iOS.

Qué actividades exigen el Pase Sanitario

Las actividades definidas para la acreditación del pase son: