Murió Ramona Medina, referente de La Poderosa

La referenta de la organización social La Poderosa Ramona Medina murió como consecuencia del contagio con coronavirus en la Villa 31, uno de los más afectados de la Ciudad de Buenos Aires.

Medina, de 42 años, había sido internada pocos días atrás por los efectos del COVID-19 y su estado se había agravado en las últimas horas. Según los propios reportes del medio La Garganta Poderosa (que es parte de la organización social), la mujer permanecía intubada e inconsciente.

Fue el propio medio el que confirmó su muerte y denunció que la mujer fue matada por el abandono a los sectores más vulnerables de la Ciudad. "¡Ramona no se murió! A Ramona la mataron los dueños del silencio, los cómplices de la indiferencia, los mudos de la justicia, ¡la mataron! Y ahora quién carajo nos explica cómo seguir", publicaron desde sus redes sociales.

Y agregaron: "Cómo seguirá su familia íntegramente internada, cómo seguirán sus hijas Maia y Guada, en silla de ruedas, contagiada, con oxígeno, con discapacidad, sin hablar, totalmente dependiente, ¡ahora sin su mamá!".

Medina era referenta del área de salud de la Casa de las Mujeres y las Disidencias de la Asamblea de La Poderosa y a comienzos de mayo había cobrado relevancia mediática luego de que se publicara un video en el que ella mostraba la falta de agua y recursos esenciales en las Villas 31 y 31 bis

"Acá estoy, tratando de encontrar una respuesta todo lo que dice Santilli sobre que tenemos agua, que tenemos todo solucionado. Ocho días llevamos sin agua y nos piden que nos higienicemos, que no salgamos a la calle. ¿Cómo pretenden que no salgamos a la calle si tengo que salir a comprar agua? Ya no sé de qué forma pedirle a la Secretaría Integración Social y Urbana solución para esta situación, no se puede vivir más en estas condiciones", expuso en aquella oportunidad.