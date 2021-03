La animadora televisiva Mirtha Legrand confirmó, a través de sus redes sociales, que esta tarde fue vacunada contra el coronavirus tras un año de pandemia. La conductora, que se expresó en varias ocasiones sobre la enfermedad, había mostrado su reticencia ante la vacuna rusa en un principio, pero semanas atrás se replanteó varias cosas y hasta dijo que le gustaba la idea que la inmunicen con la Sputnik V.

La presentadora de 94 años anunció que llegó el día y compartió una imagen en Twitter donde se la ve con el papel que confirma la aplicación. "Hoy me aplicaron la vacuna contra el COVID-19, estoy muy agradecida por esta posibilidad. Paciencia que el turno llega. Felicito al Gobierno de la Ciudad por la atención en el Centro Islámico", escribió. Además, dejó un importante mensaje para sus seguidores: "¡Por favor, anótense y vacúnense!".

Cabe destacar que, más allá de su alegría y agradecimiento, la "Chiqui" se había mostrado muy molesta a principios de mes porque todavía no tenía turno a pesar de ser una persona de riesgo. Si bien informó que ya estaba "empadronada" y esperaba el llamado desde CABA, no dudó en dejar entrever su enojo: "Ya debería estar vacunada, con la salud no se juega".

Si bien Legrand ya fue vacunada, luego de varias semanas en lista de espera, muchas personas atravesaron y atraviesan la misma situación a pesar de ser mayores de 70 años. Para colmo, a principios de semana, se viralizaron las insólitas condiciones en la que los adultos tuvieron que vacunarse en la Ciudad de Buenos Aires: sin protocolos, sin distanciamiento social y en largas filas al rayo del sol, que trajo como consecuencia descompensaciones. Tras el caos y colapso, se abrieron nuevos centros de vacunación.