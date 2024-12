Quién es Fernando 'Negro' Cáceres, el exfutbolista cuya pareja murió al caer de un séptimo piso

Raquel Candia, la pareja del exfutbolista, falleció este lunes tras caer de un séptimo piso en su domicilio de Ramos Mejía.

Este lunes se conoció la noticia de que Raquel Candia, pareja del exfutbolista Fernando Cáceres, falleció tras caer de un séptimo piso en un edificio de la localidad bonaerense de Ramos Mejía. El fatídico hecho ocurrió en Suipacha 360 y está siendo investigado por Carlos Arribas, fiscal de Homicidios de La Matanza. Los primeros resultados de la autopsia descartan casi por completo que se haya tratado de un femicidio debido a que la víctima "no tiene lesiones compatibles con agresiones previa a la caída"; las otras dos hipótesis sobre el caso sugieren que se trató de un accidente o que fue un suicidio.

Candia y el 'Negro' se conocieron hace un año y decidieron mudarse juntos el pasado sábado. Él fue examinado el lunes por la noche por médicos forenses para constatar si presentaba lesiones compatibles con alguna de las teorías construidas alrededor del caso, pero el hecho de que al llegar la policía estuviera acostado en la cama (utiliza silla de ruedas y no puede levantarse por sus propios medios) parece indicar que no estuvo involucrado.

Quién es Fernando 'Negro' Cáceres, exfutbolista de la Selección Argentina y de larga trayectoria por el fútbol argentino y español

El 'Negro' nació el 7 de febrero de 1970 en San Isidro, provincia de Buenos Aires. Defensor central de gran técnica y juego aéreo, con apenas 16 años debutó en Argentinos Juniors y a los 22 llegó a River Plate de la mano de Daniel Passarella como director técnico. Su salto a Europa se produjo en 1993 cuando fue fichado por el Real Zaragoza, club con el que ganó la Copa del Rey en 1994; en esos años vistió la camiseta de la Selección Argentina, fue parte del plantel campeón de la Copa América 1993 y viajó a Estados Unidos para jugar el Mundial 1994. En su regreso a la Argentina tuvo una breve estadía en Boca Juniors, aunque retornó rápidamente a tierras ibéricas: pasó por el Valencia, el Celta de Vigo y el Córdoba. En 2007, se retiró de la actividad luego de un par de temporadas en Independiente.

El 'Negro' jugó los cuatro partidos del Mundial de Estados Unidos 1994.

En 2009, dos años después de su despedida del fútbol, sufrió un violento robo que le cambió la vida para siempre: fue asaltado por cuatro jóvenes mientras viajaba en auto y recibió un disparo que lo impactó en el rostro. La bala ingresó por su ojo derecho y quedó incrustada en la base del cráneo, por lo que debió someterse a numerosas cirugías para remover el proyectil. Dos meses después recibió el alta médica, aunque la recuperación psicomotriz nunca logró ser completa al punto de tener que moverse en silla de ruedas o caminar asistido de un bastón.

Denuncia de la familia e investigación de la muerte de Raquel Candia

En tanto, los familiares de Raquel Candía sostienen que su muerte no fue un suicidio, sino un homicidio. "Mi hermana no se mató, a mi hermana la mataron. Estoy seguro de que ella no se iba a matar. Lo que tengo claro es que la mataron", declaró un familiar a los medios.

Actualmente, la UFI de Homicidios, dirigida por Arribas, maneja tres hipótesis: accidente, suicidio y femicidio. El hermano de la víctima afirmó que los vecinos mencionaron haber escuchado violencia, empujones y gritos antes de la caída.

Adela, madre de Raquel, también expresó su dolor: "Ella hacía más de un mes que no veía a sus hijos. Veía a mis nietos en mi casa. Y desde el Día de la Madre no los vio más". Añadió que Raquel tuvo muchos problemas con su pareja, aunque no conocía bien al actual.

Hasta el momento, la causa tiene un único señalado: el exfutbolista, quien se encontraba en la vivienda cuando ocurrió el hecho. Sin embargo, aún no declaró en la causa. Se espera el resultado de la autopsia para avanzar en la investigación, que fue caratulada como "averiguación de causales de muerte".