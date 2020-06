Martes 2 de junio: las noticias que tenés que leer al terminar el día

Otro día de contagios por coronavirus, el escándalo por el espionaje del gobierno de Mauricio Macri a Cristina Kirchner y otros opositores, el debate por el impuesto a la riqueza y las repercusiones entre los empresarios. El Destape te trae un resumen de las principales noticias de este martes 2 de junio para que termines el día bien informado.

Reporte diario de contagios por coronavirus

El Ministerio de Salud confirmó que hubo 904 nuevos casos de COVID-19 en el país y en total hay 18.319 en todo el país. Es el número más alto que se conoció desde que llegó la enfermedad.

Por otro lado, agregaron que en las últimas horas se registraron 9 decesos en todo el territorio. Y, en total, hay 569 fallecidos por coronavirus. Hasta el momento, los números marcan que tanto CABA como Provincia son los dos distritos con más casos.

Empresarios piden ayuda al Estado para pagar el aguinaldo

El inicio de junio también dio comienzo a las especulaciones sobre el pago del medio aguinaldo en medio de la crisis económica que profundizó la pandemia del coronavirus. El sector empresario ya se encargó de aclarar que sin la ayuda del Estado será insostenible hacerse cargo del pago, el cual podría darse en cuotas. Más del 50% de las pymes industriales de todo el país estimó que no podrá hacer frente a dicha acreditación. Daniel Rosato, el titular de Industriales Pymes Argentinos (IPA), dio a conocer los resultados de una encuesta federal de esa organización sobre 220 compañías.

El coronavirus cambió el empleo y el Congreso busca legislar el teletrabajo

En la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados se presentaron once proyectos de distintos partidos políticos para regular esta nueva modalidad. Una exigencia que ya había sido plantada hace décadas por la Organización Internacional del Trabajo ante la aparición de Internet. Una de esas iniciativas corresponde a Claudia Ormachea, del bloque del Frente de Todos, y secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de La Bancaria. Ormachea contó a El Destape que la iniciativa ya venía pensándose y trabajándose hace tiempo ante la necesidad de generar igualdad de oportunidades entre los trabajadores que prestan su tarea de forma presencial y quienes lo hacen de forma remota, así como una legislación para el sector.

La actividad económica tuvo la peor caída desde 1998

Debido al parate que generó la pandemia del coronavirus, en abril la economía se contrajo un 18,5% respecto del mismo mes de 2019. Además, en la evolución intermensual se registró el peor balance en más de 20 años. Según el Instituto de Trabajo y Economía - Fundación Germán Abdala, en los primeros cuatro meses de 2020 hubo caída anual de -8,3%. La dinámica de abril refleja una caída generalizada de los componentes del Índice Mensual de Actividad.

Gremios rechazan las suspensiones en Aerolíneas Argentinas

El secretario General de la Asociación de Personal Aeronáutico, Edgardo Llano, adelantó: "Aerolíneas va a proponer reducir los salarios y nosotros no lo vamos aceptar. Queremos buscar otras vías". En ese sentido, remarcó: "Aerolíneas tiene 8.000 puestos de trabajo directo en todo el mundo. No sabemos si las reducciones son para todos, eso lo dijeron los medios. Lo de la cantidad de gente que se va a suspender salió en los medios que hacen una campaña de oposición y no les prestamos atención".

La Policía de Chaco apartará a los agentes que golpearon a miembros de la comunidad Qom

Luego de que se conociera la brutal agresión a una familia miembro de la comunidad qom en Chaco, la Policía de esa provincia anunciará que aparta de sus cargos a los oficiales que fueron filmados mientras ingresaban al domicilio y luego golpearon, torturaron y abusaron de ellos. Según confirmaron fuentes del gobierno provincial a El Destape, los agentes de seguridad que participaron de esa razzia ya no formarán parte de la fuerza. El hecho ocurrió en la madrugada del domingo en la localidad de Fontana, a solo 7 kilómetros de Resistencia, la capital provincial. En unos videos caseros se puede observar cómo violentaron el domicilio, golpearon a hombres y mujeres y sacaron de los pelos a varios de ellos, inclusive una menor de edad.