Luego de la distribución de las vacunas Sputnik V a diferentes puntos del país, la Provincia de Buenos Aires reveló qué la vacunación en el distrito será "con un sistema de turnos" que habrá que gestionar.

El viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en diálogo con Alocarla, en El Destape Radio, Nicolás Kreplak añadió que "la vacunación es con turno y hay que gestionarlo". Además, indicó que va a haber "oficina públicas preparadas". Por otro lado indicó que están "trabajando con intendentes y autoridades de los barrios para que puedan pasar por las casas y ayudarlos a inscribirse".

En este mismo sentido, añadió que el sistema de apertura será a través de cómo evoluciona la campaña. "Vamos a ir abriendo los anillos de a qué población vamos a ir vacunando también en función de las vacunas que tengamos", añadió Kreplak.

De esta forma, desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires aseguraron que habrá turnos para todos aunque no haya posibilidad de acceso a internet o manejo de una página web y agregó: "Todas las oficinas del Estado van a estar disponibles para gestionarle los turnos a la población, porque vamos a trabajar todo con un sistema de turnos".

Con respecto a la cantidad de dosis que llegarán a la Provincia de Buenos Aires, se supo que son 123 mil dosis que irán para el distrito de los cuales dos terceras partes serán para el Conurbano que, por densidad de población, son las que más requieren.

De todos modos, alertó que "aún con vacunas, el proceso de vacunación demora unos cuantos meses para producir la inmunidad necesaria para cortar la transmisión así que hay que seguir cuidándose". Sobre el crecimiento de casos, explicó que "Argentina logró achatar la curva durante el primer pico y queremos volver a no tener un rebote muy rápido, que sea lo más lento posible para permitirnos vacunar a la mayor cantidad de población".



Ante este panorama, respecto a nuevas restricciones, detalló que "monitoreamos según la situación epidemiológica y no de temporalidad. Si la situación se complica antes, se tomarán medidas antes. Por el momento no hay medidas de restricción de circulación pero si la situación se descontrola, podría pasar".