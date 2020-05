Harto, Pedro Cahn estalló en vivo con los que cuestionaron la cuarentena

El infectólogo asesor del Gobierno y fundador de Fundación Huésped, Pedro Cahn, envió un contundente mensaje a los que critican el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que es la única herramienta con la que se cuenta ahora para enfrentar la pandemia de coronavirus, y aclaró: “Nosotros decimos que abran las actividades que quieran, pero vean qué hacer con el transporte”.

“La gente dice ‘nos hicieron quedar en casa todo el tiempo y no pasó nada’, y no, es al revés: no pasó nada porque nos quedamos en casa todo este tiempo”, subrayó el especialista en infectología en una entrevista con C5N y sostuvo que “el propio éxito de la cuarentena impidió que viviéramos escenas como se ven en otros países” como en Estados Unidos, Brasil, España e Italia.

“Los que creen que la educación es cara que prueben con la ignorancia, los que creen que la cuarentena es mala, que prueben con el coronavirus, con terapia intensiva y la muerte”, aseveró Cahn, cansado de las críticas de ciertos sectores de la oposición que insisten en que se levante la cuarentena para priorizar la economía.

En ese sentido, remarcó que el equipo de asesores epidemiológico asesora “al ministro y al Presidente cómo hacer las cosas, no qué cosas hay que hacer”. “Nosotros decimos que abran las actividades que quieran, pero que vean qué hacer con el transporte público porque si vamos a tener los trenes llenos, el subterráneo lleno de gente, todo el esfuerzo se puede haber perdido”, planteó.

Apuntó, asimismo, que “pueden abrir actividad y generando un transporte propio”, a lo cual, aconsejó que “no se use el transporte público si no que uno vaya caminando o en bicicleta para evitar la concentración”.

“No nos oponemos que abran los pequeños comercios, pero con las mismas características como abren las farmacias entrando con poca gente y se mantenga la distancia social y el barbijo”, indicó.