La Argentina superó ayer, gracias a los casi 200 mil vacunados durante la jornada, los 4 millones de personas inoculadas con la primera dosis de alguna de las vacunas contra el coronavirus.



Según la información oficial, la campaña de vacunación se aceleró en los últimos tres días: el lunes 5 de abril se aplicaron 143.367 dosis; el martes 6 de abril, 167.644; y el miércoles 7 de abril se colocaron 199.395 vacunas, cifra con la que se alcanzó el récord de aplicaciones en un día.

Según el Monitor Público de Vacunación ya se aplicaron 4.771.214 vacunas, de las cuales 4.064.154 corresponden a la primera dosis, y 707.060 al segundo componente. Desde que inició el proceso de inmunización impulsado por el Gobierno nacional, ya se distribuyeron 6.489.846 dosis en todos el país.

En otro orden de temas, sobre la crisis por la pandemia y después de informar las nuevas medidas para afrontar la segunda ola de coronavirus en Argentina, Alberto Fernández habló sobre la crisis económica que está afrontando el país y no descartó la posibilidad de un nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

En una entrevista con Radio con Vos, el Presidente destacó que actualmente "está toda la economía mundial dada vuelta". "Los argentinos no están en una panacea, vienen de 4 años de destrucción macrista y los agarró la pandemia", sostuvo el mandatario y marcó que "con mucho esfuerzo del Estado y de los argentinos, se pudo seguir adelante".

Al ser consultado sobre la posibilidad de volver a un nuevo IFE, dijo que hasta el momento no lo consideró porque "la economía está funcionando". Sin embargo, aseguró que "no pierde de vista que la situación es muy grave para mucha gente" y que "aún no sabe" si va a tener que volver a otorgar un ingreso de emergencia para determinados sectores más vulnerados.

Por su parte, Horacio Rodríguez Larreta brindó una conferencia de prensa para indicar las nuevas medidas sanitarias de cara a la segunda ola de contagios de coronavirus en Argentina. "Estamos transitando una segunda ola de contagios", confirmó el jefe de Gobierno porteño y comentó que cuando se anunció el inicio de la vacunación para mayores de 70 "teníamos 1000 casos y hoy son 1900". Además, las camas de terapia intensiva pasaron del 30% al 40% de su potencial.