La aplicación Cuidar -lanzada por el Gobierno con el fin de diagnosticar posibles casos de covid-19- suma testimonios que demuestran su eficacia y reafirman el compromiso de Alberto Fernández para salvar la mayor cantidad de vidas posibles. En este caso, el testimonio lo aportó el reconocido comediante Fernando Sanijao, quien se descargó la app y describió los cuidados y atenciones que recibió de parte de los médicos.

"Estuve internado por caso sospechoso de Covid. Y ayer el hisopado me dio negativo. Pero la verdad no es una selfie, hay que ver la foto grupal.. El sábado sentía dolor de garganta y fiebre y me baje la app de cuidar, cuando ingrese síntomas me dijo la app que no entre en contacto con nadie y me guarde si necesitaba atención llamara al 107, lo hice y me derivaron a la. Obra social que por mis síntomas me dijeron que me harían hisopado para descartar covid, me llevo una ambulancia a la clínica, me hicieron hisopado pero durante la espera de 24 o 48hs tenía que quedar en una habitación internado y aislado cumpliendo con todos los cuidados y protocolos", arrancó Sanijao.

Previo al brote de coronavirus, Sanijao formaba parte de los espectáculos de humor "Pucha" y "+Canchero", que se llevaron a cabo en el Paseo La Plaza. "Una y otra vez los médicos te preguntan si estuviste en contacto con alguien o si trabajas con gente cerca. Finalmente ayer domingo me avisaron que dio negativo. Me llamaron también del Ministerio de salud para ver como me sentía y les conté. Que suerte que todos los profesionales de la salud que me cruce fueron dedicados y pacientes. A mis vecinos que se preocuparon y ayudaron a mi familia. Y gracias a @guillezanzo por el amor de siempre", siguió relatando, haciendo hincapié en el buen trato que recibió de parte del personal sanitario.

"Recomiendo que si tenes el mínimo síntoma llames a las autoridades y te bajes la app. Puede ser incómodo, lo entiendo pero hay que ser menos egoísta y pensar más en el otro. Con el contagio no sabes a quien podes terminar dañando.Es momento de menos uno y más todos. Menos selfie y más la grupal", finalizó Sanijao, quien logró juntar más de cuatro mil me gusta en su publicación de Instagram. La aplicación Cuidar permite diagnosticar casos sospechosos de Covid-19 desde casa, a fin de evitar la propagación del virus.