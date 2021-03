La segunda ola de casos de COVID-19 en el país está a la vuelta de la esquina. El aumento de contagios empieza a crecer de manera veloz y la tendencia en alza se mantiene. En estas últimas 24 horas, Argentina registró 9.405 casos de coronavirus en todo el país y es el número más alto desde hace un mes y medio.

El 2 de febrero de 2021 el ministerio de Salud registró 9.695 nuevos casos de COVID-19. Al día siguiente, ese número bajo a 9.100, pero desde esas fechas, la cantidad de contagios habían disminuido de forma gradual. El contexto de ese momento, por otro lado, no tenía que ver con el avance de una posible segunda ola sino al mayor control a las personas que retornaban de sus vacaciones de, entre otros puntos, la Costa Atlántica. En esta oportunidad, los números se mantienen de una manera sostenida con el correr del tiempo.

Tal cual contó El Destape, en los últimos 15 días se produjo un aumento del 20% en la cantidad de casos. Justamente, esta mirada es la que sostiene el Ministerio de Salud que observa una nueva tendencia en alza de la cantidad de contagios. La semana pasada, la ministra de Salud, Carla Vizzotti aseguró: "se está empezando a ver en todas las jurisdicciones una tendencia al aumento de casos" de coronavirus y, en la misma conferencia en Casa Rosada, remarcó que , el objetivo de la etapa de vacunación es "minimizar el riesgo de mortalidad, vacunando a la personas de más de 60 años".

Con respecto a la circulación de nuevas cepas en el país, se conoce que tanto la reconocida como "británica" o la de "Manaos" son más contagiosas que la original. No obstante, los estudios demostraron que, hasta el momento, son casos puntuales y no tienen que ver con una circulación comunitaria. Al respecto, en charla con radio La Red, Pedro Cahn aseguró: "Todo lo que hagamos para evitar el ingreso de las cepas, es fundamental. Se que estamos hartos y cansados de la situación de la pandemia, y se nos frustraron planes del 2020 y teníamos esperanza de que se concluya a fines del 2021, pero la producción de vacunas no alcanza para todo el mundo y hay distribución inequitativa".

¿Qué medidas analiza el Gobierno para frenar el virus?

La Ministra de Salud tiene como principal objetivo vacunar a 5 millones de personas en los próximos 45 días. Entre ellos están los grupos de riesgo y se necesitan las vacunas de AstraZeneca, que llegarían en Abril y, además, un nuevo lote de Sinopharm que están en China listas para ser recibidas una vez que se terminen las autorizaciones.

En el medio, el Gobierno tiene en carpeta diferentes herramientas para controlar la llegada del virus -más fuerte- al país. Uno de lo que tiene en carpeta es sumarle más fuerza a los controles de los pasos fronterizos. Desde algunos gobernadores surgió la idea de reforzar el ingreso y egreso de personas por los pasos fronterizos con Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay, debido al crecimiento de casos de coronavirus en algunos de esos países limítrofes y, en ese sentido, uno de los temas que se analizará es el transporte de carga.

Por otro lado, desde el Gobierno se empezaron a desalentar los viajes al exterior y se recomendó que no haya vacaciones en otro país, justamente por la existencia de otras cepas y la peligrosidad que ello conlleva. Además, desde el Gobierno se informó que está realizando un ordenamiento de vuelos "para garantizar la vuelta de argentinos del exterior de forma ordenada y segura" y se plantearon "algunas medidas extra" para los transportistas