En el cuarto día del juicio por la muerte de bebés, declaró otra de las médicas acusadas: “Jamás conocí a la enfermera"

Cerca de las 10 de este jueves, se retomó el juicio por la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal de la provincia de Córdoba a mediados de 2022 y tuvo lugar la cuarta audiencia. Claudia Elizabeth Ringelheim, una de las médicas imputadas por los cinco asesinatos y los ocho intentos de homicidio de recién nacidos, declaró en el edificio de Tribunales II de la capital provincial, y aseguró que "jamás" tuvo contacto con la enfermera Brenda Agüero, principal acusada en el expediente.

“La conocí recién en el juzgado. Nunca estuve con ella”, dijo Ringelheim sobre Agüero. La enfermera está detenida bajo prisión preventiva desde el 19 de agosto de 2022 y, en octubre de ese año, la Justicia confirmó que había buscado en Google cómo dosificar potasio e insulina en chicos recién nacidos. En menos de cuatro meses, cinco bebés que se encontraban sanos murieron.

Ringelheim fue la última de los 11 acusados en hablar ante los jueces y el jurado popular que van a definir su futuro. Durante su exposición, la mujer especialista en Obstetricia y Tocoginecología, reveló que tuvo cáncer de tiroides y que se encuentra bajo “tratamiento psiquiátrico”. Mientras que aseguró que "nunca habló con los padres ni conoció a los niños” fallecidos.

En tanto, Ringelheim detalló cómo se enteró de las muertes: “Yo me entero la madrugada del 7 de junio (de 2022). La jefa de Guardia, Patricia Pereyra, me llama para que llame a derivación de pacientes que era una de mis funciones. Son líneas rotativas y es difícil comunicarse. El hospital estaba colapsado porque le llegaban pacientes de Unquillo sin derivación. Pereyra no podía cerrar la guardia y me llama a mí para que diga que no manden más pacientes de Unquillo. Me dijo que había dos niños que habían fallecido y otros dos estaban en mal estado”, contó la profesional.

“Neonatología es una cosa, y obstetricia y ginecología otra. Mis funciones eran de consultoría de alto riesgo de las madres”, explicó. En ese sentido, se justificó al afirmar que “no hacía partos", y que solo se encontraba "en el internado de las madres", que era "externo". Y continuó: "Rezo por ellos. Por sus almas. Pero mi función de omitir –por lo que se la acusa- creo que no es tal. Hice lo qué tenía que hacer, que realicé durante 25 años, mi trabajo. Yo en 2007 dejé la dirección”, resaltó.

Con casi 300 testigos, 14 damnificados y más de 30 acciones civiles contra los imputados y el Estado de la Provincia de Córdoba, el juicio que empezó esta semana podría demorar varios meses. Mientras tanto, ya hubo acusaciones cruzadas entre abogados y fiscales, y planteos indignantes por parte de la defensa de Brenda Aguero. Los padres de Yoselín, Jaime, Damaris y Brisa, los bebés que murieron en el Neonatal, declararán en los próximos días y la expectativa está puesta en si Aguero pedirá la palabra en las próximas audiencias ya que, según ella misma aseguró, está estudiando abogacía y leyendo la causa para poder defenderse.

Juicio en Córdoba por la muerte de bebés en el Neonatal: las pruebas contra la enfermera acusada que busca desestimar la defensa

Según la acusación, Agüero aprovechaba alguna distracción para inyectarle potasio o insulina a los bebés recién nacidos, pero la falta de autopsias y del hallazgo de ampollas y jeringas es la pieza del debate en donde el abogado de la enfermera busca hacerse fuerte.

Por su parte, los acusadores buscan imponer una serie de indicios que apuntan al rol de la mujer previo a cada muerte. Uno de esos indicios que marcó el fiscal Raúl Garzón en la investigación tiene que ver justamente con la presencia, ya que Brenda Aguero estaba en el lugar al momento de las muertes y era casi la única persona que estaba en contacto con los recién nacidos y sus padres.

Allí el fiscal introduce otro indicio como fundamental, la oportunidad. Según la acusación, la enfermera era la única que estuvo en condiciones de aplicar las inyecciones de potasio. Para esto aseguran que lo hizo cuando los bebés estaban en la sala de recuperación y no de parto, ya que hay menos gente y más posibilidades de evitar ser descubierta.