Tercer día del juicio por la muerte de bebés en el Neonatal: una de las médicas afirmó que "hubo una mano asesina"

Durante su declaración, Brenda Agüero reafirmó su inocencia y aseguró que el caso “convirtió el sueño de su vida en una pesadilla”.

Este miércoles se desarrolla la tercera jornada del histórico juicio que busca esclarecer responsabilidades en los ataques seriales a los 13 recién nacidos, entre el 18 de marzo y el 6 de junio del 2022. En el segundo día, Brenda Agüero, la enfermera acusada de asesinar a cinco bebés y atentar contra la vida de otros 8, afirmó que "las muertes existieron", pero que no puede ser que la sigan "bombardeando como la culpable de todo eso".

Agüero está detenida bajo prisión preventiva desde el 19 de agosto de 2022 y fue imputada por el delito de “homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado". Además, se le imputan otros ocho casos con la misma calificación legal, pero en grado de tentativa. Dos meses después, la Justicia confirmó que la detenida había buscado en Google cómo dosificar potasio e insulina en chicos recién nacidos.

Esta tercera jornada inició con el testimonio de Adriana Moralez, quien fue coordinadora del Comité de Vigilancia y Mortalidad Materna Infantil. Moralez dijo que las muertes de bebés en el hospital Neonatal “fueron una bomba” que estalló en la institución. A su vez, dijo "sentirse abandonada" por el Ministerio de Salud, que le hizo un sumario interno sin apoyo de ningún tipo. En ese sentido, reveló que sufrió "un shock" por esta situación que la llevó a tener que comenzar a tomar medicación.

“No tengo dudas que hubo una mano asesina. Necesito saber quién mató a esos niños, si la acusada principal es o no, necesito que se sepa quién fue y si alguien va a volver a hacerlo”, declaró este miércoles. Y manifestó: "A la luz de los hechos, con dos autopsias con causa no natural, me resulta inevitable que no pueda asociar para atrás que Gino, que Isabella, tal vez Francisco, Benjamín y otros niños fueron víctimas”.

Muerte de bebés en Córdoba: hablaron la ex directora del Hospital Neonatal y el ex ministro de Salud

En una declaración que duró casi una hora, Agüero reafirmó su inocencia y aseguró que el caso “convirtió el sueño de su vida en una pesadilla”. “No podría volver a hacer lo que tanto quería y por lo que tanto luché. Hice de todo por entrar a un área que hoy no podría trabajar. No puedo creer que el lugar por el que tanto luché para entrar, el lugar que tanto amaba me arruinó la vida”, manifestó.

“Me hicieron muchísimo daño. Salieron a decir un montón de cosas que no eran ciertas. Salieron a decir que era paciente psiquiátrica. Me hicieron ocho pericias, en ninguna de esas salió nada de lo que decían", añadió. Además de Agüero, son juzgados 10 ex funcionarios del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, entre ellos la ex directora del hospital Liliana Asís, quien viene cumpliendo con prisión domiciliaria, y el exministro de Salud de la Provincia Diego Hernán Cardozo.

La ex directora Asís fue quien tomó la palabra luego de la declaración de la enfermera. “Volvería a hacer lo que hice a pesar de todo lo que hoy me está pasando”, dijo la mujer. En un determinado momento y ante la pregunta de una de las partes, la mujer rompió en llanto y se quebró. “Nunca en mi vida pensé en vivir la situación que estoy viviendo, estar presa después de trabajar toda una vida”, agregó.

Fue en el momento en el que la interrogaron respecto de su situación actual como profesional y sus ingresos. “Desde el día en que caí presa y estuve unos días en Bouwer, en la cárcel....”, y no pudo seguir. Debieron asistirla y se interrumpió su testimonio.

Previo al comienzo de la tercera jornada, el ex ministro Cardozo aseguró haber tomado medidas cuando se enteró de los casos y expresó: “Yo tomé conocimiento el día martes 7 de junio del año 2022, es lo único que voy a decir porque ya lo dije antes, después ya es materia de discusión dentro de lo que es el recinto”.

“Tomé medidas y eso garantizó que cambie el 100% de lo que estaba ocurriendo en ese lugar. A partir de ese día, no ocurrió ningún otro evento adverso, por lo menos hasta que yo me fui y dejé el Ministerio de Salud”, afirmó.