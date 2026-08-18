Construyó un barco propulsado por energía solar y recorrió casi 6000 kilómetros sin usar combustible

El Helios 11 es un yate de 11 metros propulsado por energía solar y logró completar un recorrido de más de 5000 kilómetros sin utilizar una gota de diésel durante todo su viaje. Recorrer miles de kilómetros en barco consume bastante combustible, pero con utilización de paneles fotovoltaicos se logró alimentar el motor eléctrico.

La hazaña fue posible gracias al diseño del ingeniero finlandés Lukas Sjöman. El proyecto costó unos 3000 dólares y demostró una autonomía notable tras haber completado 5700 kilómetros desde Finlandia hasta Ibiza sin emplear combustible fósil.

La hazaña no solo consistió en instalar los paneles sobre la embarcación, sino que había que administrar cada unidad de energía solar disponible, anticipar cambios en el clima y mantener las baterías con suficiente carga para que el motor pudiera funcionar durante las distintas etapas del recorrido.

Navegar con energía solar

La embarcación solar fue ideada con un objetivo concreto: aprovechar al máximo la energía solar disponible y reducir el consumo necesario para avanzar. Para lograrlo, el Helios 11 sumó un sistema fotovoltaico capaz de transformar la luz solar en electricidad, que después se empleó para alimentar la propulsión eléctrica.

Sjöman priorizó la eficiencia energética durante el desarrollo de la embarcación. En una estructura convencional, es fundamental el transporte y administración del combustible, pero en el caso del Helios, el recurso energético se obtiene a partir de la propia navegación a través de los paneles solares.

La electricidad también generada permite cargar las baterías, que funcionan como una reserva para los momentos en que la radiación solar disponible no alcanza para cubrir de inmediato toda la demanda del motor. Este punto también es importante, porque la embarcación no puede depender de que el sol aparezca con la misma intensidad durante todo el recorrido.

La cantidad de energía que produce un panel solar se puede ver condicionada por las nubes, las horas del día y las condiciones meteorológicas. Además, cuanto menor sea la energía necesaria para desplazar el barco, mayor será la distancia que puede recorrer con la electricidad disponible.

Sin embargo, un viaje de casi 6000 kilómetros no se resuelve solo con la capacidad de los paneles. El sistema debió ser pensado para adaptarse a un entorno que cambia durante el día, especialmente durante la travesía.

Según el sitio Autonocion, el ingeniero indicó que la velocidad de la nave se mantiene en un rango óptimo, entre 5 y 5,5 nudos, donde el motor eléctrico funciona con mayor eficiencia. Si se acelera, se agotan las baterías; si se reduce la velocidad, apenas se avanza.

Cómo afecta el clima a un barco eléctrico

Las condiciones meteorológicas pueden modificar la cantidad de energía disponible. Un cielo despejado permite una producción distinta a la de una jornada nublada, mientras que durante la noche directamente no existe generación solar. Por esta razón, la planificación de la ruta y la administración de las baterías son parte fundamental del funcionamiento.

El Helios 11 requirió mantener un equilibrio entre la electricidad que podía generar y la que consumía para desplazarse. Una gestión inadecuada podría dejar las baterías con poca capacidad de reserva y complicar las etapas siguientes.

De todas maneras, el caso del yate no quiere decir que todos los barcos puedan sustituir inmediatamente sus motores convencionales por paneles solares. Las necesidades energéticas cambian según el tamaño de la embarcación, la velocidad, el peso, la ruta y las condiciones de navegación.