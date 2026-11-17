El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires licitará un nuevo cruce peatonal bajo las vías del tren Mitre, en el límite entre los barrios de Coghlan y Villa Urquiza. La iniciativa también incluye la puesta en valor de la plaza Ruffinho y de otros espacios verdes.

{{{htmlAmp}}}

La apertura de ofertas será el 25 de noviembre y se establecerá el presupuesto y la fecha prevista para el inicio de la intervención, que podría demandar unos seis meses. Además, la obra aprovechará la altura generada por el terraplén. El paso bajo nivel se construirá exclusivamente peatonal en la calle Quesada, justo en el límite de ambos barrios.

Su ubicación responde a que en el lugar no existe ningún cruce seguro para quienes transitan la zona a pie o en bicicleta. A cargo de Autopistas Urbanas SA (AUSA), el proyecto busca conectar de manera directa y accesible las dos zonas.

¿Cómo será el nuevo paso bajo nivel del tren Mitre?

El paso tendrá cinco metros de ancho, rampas y adecuaciones para garantizar accesibilidad universal. Además, se van a sumar espacios verdes a ambos lados del cruce, con un área de esparcimiento equipada con bancos de hormigón.

Los trabajos incluyen la renovación completa de la plaza Ruffinho con nuevas áreas de permanencia, iluminación LED, equipamiento urbano, forestación, mejoras paisajísticas, nuevos desagües y señalización. Estas tareas están pensadas para mejorar la seguridad vial y la calidad del espacio público.

Aún falta completar el proceso de contratación antes de que inicien los trabajos. La Comuna 12 ya cuenta con un antecedente similar: el paso bajo nivel peatonal de la avenida del Fomentista en Villa Pueyrredón, que también incluyó mejoras en el espacio público lindero.

La intervención forma parte de un plan más amplio que incluye otro cruce peatonal bajo las vías del Mitre, en la avenida Elcano, en Colegiales. Allí se construirá una conexión independiente del paso vehicular existente, que unirá las plazas Portugal y Roberto Firpo, que también están contempladas en un proyecto de renovación.

Alternativas para cruzar

Al no estar listo el paso bajo nivel, los peatones continuarán dependiendo de los cruces existentes en las calles cercanas o del viaducto más próximo. Según anticipó la Ciudad, el nuevo cruce en la calle Quesada promete acortar recorridos y eliminar la necesidad de dar enormes vueltas para cruzar las vías de manera segura.

El Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño informará de manera oficial los avances de la obra en la zona, que llegan en medio de los reclamos vecinales que pedían una mayor conectividad peatonal.