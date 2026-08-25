Constitución a través de una cámara: la muestra gratuita que recorre 100 años de historia del barrio. Foto: @constitucionba

El barrio de Constitución ahora se podrá ver desde el ojo de la cámara. El Centro Cultural del Sur presenta "El barrio de Constitución. Historia, patrimonio y memoria urbana", una muestra fotográfica que invita a recorrer la historia de uno de los barrios porteños más transitados y cómo a lo largo de los años fue transformándose.

Entre el material fotográfico exhibido se encuentra el Archivo Fotográfico "Alberto Aquilino López", de la Dirección General de Planeamiento Urbano de la Subsecretaría de Planeamiento Urbano del Ministerio de Movilidad e Infraestructura.

En lo que respecta a la curaduría, esta traza un recorrido por diferentes núcleos temáticos y cronológicos. En este sentido, la muestra aborda los primeros hitos del barrio, las distintas etapas de construcción y ampliación de la estación ferroviaria, la evolución de Plaza Constitución y su entorno, el desarrollo de la actividad comercial y los cambios en el tejido urbano vinculados con la apertura de la avenida 9 de Julio Sur.

Ya se puede visitar la exhibición de fotos sobre el barrio de Constitución. Foto: @constitucionba

Lo mejor de todo es que el jueves 27 de agosto a las 17 horas se realizará una visita guiada a cargo de Paula López y Oscar Schamne, integrantes del equipo responsable de la exposición, junto con Marta Rosendo, presidenta de la Junta de Estudios Históricos del barrio de Constitución.

Durante el encuentro, López y Schamne van a contar el trabajo de curaduría y los objetivos de la muestra, además de presentar el alcance del Archivo Fotográfico "Alberto Aquilino López" y las formas de acceder a su material. Por su parte, Rosendo va a compartir historias y anécdotas vinculadas con la memoria urbana y la historia reciente del barrio.

La visita guiada se repetirá el jueves 3 de septiembre a las 17 horas, en el marco del cierre de la muestra, que además contará con la participación de autoridades del Ministerio de Movilidad e Infraestructura y de la Subsecretaría de Planeamiento Urbano.

Cuándo y dónde es la muestra fotográfica

La muestra fotográfica "El barrio de Constitución. Historia, patrimonio y memoria urbana" toma lugar desde el 25 de agosto al 4 de septiembre, de 12 a 20 horas, en el Centro Cultural del Sur, Av. Caseros 1750. Por su parte, las visitas guiadas serán el jueves 27 de agosto y jueves 3 de septiembre, a las 17 horas.