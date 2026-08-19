Recorrido gratuito por el Casco Histórico porteño: una caminata para descubrir la historia del tango

Este jueves 20 de agosto a las 11 h se realizará Tango en el Casco Histórico, un recorrido temático a pie que propone conocer las distintas tanguerías y escenarios vinculados con la historia de este género musical, en el marco del Mes y Mundial del Tango.

El itinerario arranca en la esquina de Balcarce y Estados Unidos y finaliza en Avenida de Mayo al 800, con una duración aproximada de 90 minutos. Durante el paseo, los guías repasan la historia del tango y las distintas etapas por las que atravesó, además de los arquetipos del arrabal porteño y el lenguaje propio que se hablaba en esos ambientes. La entrada es gratuita pero con inscripción previa.

Este jueves 20 de agosto a las 11 horas se realizará Tango en el Casco Histórico. Foto: GCBA

Un mes dedicado al tango en Buenos Aires

Este recorrido forma parte de una programación especial que la Ciudad de Buenos Aires organizó para agosto, mes en el que el tango es protagonista de la agenda cultural porteña. Y es que la nueva edición del Tango BA Festival y Mundial se desarrollará durante la segunda mitad del mes. Se trata de uno de los eventos culturales más importantes del calendario porteño.

Como antesala de ese festival, la Ciudad organizó distintas actividades para que vecinos y turistas se acerquen al género con espectáculos, milongas, clases y recorridos como este, distribuidos en varios espacios de Buenos Aires.

La edición 2026 del Tango BA Festival y Mundial comenzará este miércoles 19 de agosto, a las 20 horas, en la Usina del Arte de La Boca, con un concierto que reúne a grandes figuras del género. La Orquesta del Tango de Buenos Aires, dirigida por Néstor Marconi y Juan Carlos Cuacci, interpretará clásicos como Verano porteño, La última cita y Taconeando, con la participación de Milagros Amud, la joven cantante que se dio a conocer como revelación del tango en el programa televisivo La Voz Argentina.

Este concierto marca el inicio de una programación que se extenderá del 19 de agosto al 2 de septiembre en distintos puntos de la Ciudad, con conciertos, espectáculos de danza, clases y las instancias del Mundial de Baile de Tango, que este año vuelve a convocar a competidores de todo el mundo. La agenda completa se encuentra disponible en las redes sociales de Cultura y en Linda.