Lo confirmó la ciencia: a partir de esta edad, no se debe tomar vino ni cerveza para no dañar la memoria y el cerebro.

El vino y la cerveza son las dos bebidas más populares y elegidas por los argentinos. Sin embargo, un neurólogo reveló que a partir de determinada edad, su consumo no es recomendable, ya que podría afectar las funciones cerebrales, en especial la memoria. Por esta razón, es importante estar informado sobre los efectos del alcohol en los procesos cognitivos, particularmente en personas que superen este límite de edad.

El vino y la cerveza son dos bebidas que, por cuestiones culturales, está naturalizado consumir a diario en cenas y reuniones sociales. Muchas personas beben estas dos bebidas más de una vez a la semana, como si se tratara de agua o una gaseosa, especialmente cuando las acompañan con comidas como asados, picadas, pizza o pastas. A pesar de lo tentador que esto pueda ser su consumo, es fundamental conocer los efectos sobre la salud cerebral.

A partir de qué edad se debe cortar con el vino y el alcohol

Según el neurólogo Richard Restak, quien investigó el tema en su libro Complete Guide to Memory: The Science of Strengthening Your Mind, el vino y la cerveza deben dejar de consumirse a diario a partir de los 65 años. De acuerdo con sus investigaciones, Restak, quien además es miembro de la American Psychiatric Association y la American Academy of Neurology, a partir de esta edad se produce una pérdida acelerada de neuronas.

De esta forma, el cerebro se vuelve mucho más vulnerable, y si a eso le sumamos el consumo diario de alcohol, el riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas asociadas a la memoria, como demencia o el Alzheimer, es aún mayor. "Estudios recientes han mostrado que el alcohol puede deteriorar las conexiones neuronales, impactando negativamente en la plasticidad cerebral", indica el experto en su libro.

Además, estos cambios pueden ser difíciles de detectar, ya que no son instantáneos, sino progresivos. Por ende, si un mayor de 65 consume vino o cerveza a diario, o cualquier otro tipo de bebida alcohólica, el riesgo de desarrollar estas enfermedades de manera silenciosa es aún más alto que en una persona más joven. En conclusión, lo ideal es dejar por completo el consumo de alcohol a partir de los 65 años, o reducirlo lo más posible.

Cómo daña el alcohol al cerebro al largo plazo

Daño estructural en el cerebro : el consumo diario de alcohol puede causar atrofia cerebral, es decir, reducción del cerebro y disminución de sus funciones.

Deterioro cognitivo : también produce pérdida de memoria, de atención, de capacidad de aprendizaje y de resolver problemas.

Inflamación cerebral : el alcohol genera una inflamación crónica en el cerebro, que perjudica la conexión entre neuronas.

Estrés oxidativo y daño a las células : el alcohol genera radicales libres que producen daño celular.

Cambios en la estructura del cerebro : el alcohol, a largo plazo, hace que se modifique la estructura cerebral, como la amígdala y el hipocampo.

Problemas con el sueño: además, el consumo diario de alcohol interrumpe las etapas REM, que son fundamentales para la reparación del cerebro durante el sueño.

Cuál es el pescado que ayuda a tener buena memoria

Existen algunos pescados altos en omega-3 que son fundamentales para mejorar la memoria. Tener una buena memoria y salud cerebral es el objetivo de la gran mayoría de las personas, especialmente de los adultos mayores. Afortunadamente, no es necesario tomar suplementos para alcanzar este objetivo, sino que se puede lograr a través de la incorporación de un pescado.

En general, todo pescado aporta grandes beneficios para la salud, gracias su contenido en magnesio, omega-3 y otros nutrientes indispensables. Sin embargo, existe un pescado en puntual que contiene altos niveles de omega-3 y que ayuda a prevenir enfermedades cognitivas y neurodegenerativas, como el Alzheimer, y que promueven salud cerebral.

Se trata del abadejo, un pescado que además de ser delicioso, tiene un alto contenido de ácidos grasos omega-3 que ayudan a la memoria, la concentración y la función cerebral. Este tipo de pescado es consumido históricamente por muchas culturas debido a sus amplios beneficios nutricionales y, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, es "una especie apreciada en los mercados del norte de Europa, de carne muy sabrosa, firme, algo oscura y de excelente calidad".

Beneficios del abadejo