Conocé las nuevas zapatillas Adidas: elegantes y cómodas para la oficina

Las Handball Spezial tienen más amplitud en la puntera que las Samba.

Adidas renovó uno de sus modelos retro para este 2026 con una propuesta que busca conquistar a quienes quieren dejar atrás las clásicas Samba. Se trata de las Handball Spezial en color vino, unas zapatillas de estética elegante que combinan una silueta similar con una puntera más amplia y cómoda.

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Las Adidas que buscan destronar a las Samba

La nueva apuesta de Adidas recupera el estilo de las zapatillas retro de antes, una fórmula que mantiene una apariencia sofisticada pero cómoda. En esta oportunidad, la marca pone el foco en las Handball Spezial y las presenta como una alternativa para quienes buscan un calzado versátil.

Aunque comparten varios rasgos con las Samba, las Handball Spezial cuentan con mayor amplitud en la zona de la puntera. Esta característica permite que el diseño se sienta más cómodo, especialmente para quienes priorizan el confort al elegir zapatillas.

El modelo aparece en un tono vino o burdeos, un color que gana protagonismo en los looks pensados para la nueva temporada. La elección se aleja de las opciones más clásicas y suma una cuota de personalidad a una zapatilla que conserva una estética sobria.

El burdeos, protagonista de los looks de otoño

Con la llegada de septiembre también aparece el tradicional cambio de armario y vuelven a escena los colores neutros. Dentro de esa paleta, el marrón chocolate se destaca como una de las opciones más asociadas a los estilismos sofisticados, mientras que el burdeos funciona como uno de sus complementos.

En ese contexto, las nuevas Adidas pueden incorporarse a conjuntos que ya forman parte del guardarropa cotidiano. Su color permite salir de las zapatillas tradicionales sin recurrir a una combinación demasiado llamativa, manteniendo una apariencia elegante y fácil de adaptar.

El color vino y el marrón chocolate son los tonos estrella.

La propuesta también apunta a quienes necesitan renovar sus looks para la oficina. Las Handball Spezial pueden acompañar prendas clásicas y aportar un detalle diferente sin transformar por completo un conjunto de apariencia formal.

Cómo combinar las Adidas color vino

Una de las opciones mencionadas para llevar estas zapatillas consiste en combinarlas con pantalones de pinzas y una camisa de estilo masculino. El resultado parte de prendas clásicas y suma el calzado para actualizar una fórmula que puede resultar demasiado básica.

El conjunto puede completarse con una bandana al cuello a tono con las zapatillas. De esta manera, el calzado deja de ser un elemento meramente funcional y pasa a ocupar un lugar central dentro de un look pensado para la oficina o para ocasiones en las que se busca una imagen más cuidada.