"Tres palabras impregnadas de afecto": la célebre máxima de Confucio sobre las discusiones y la armonía social

Las discusiones acaloradas y la búsqueda de imponer un criterio sobre el otro suelen desgastar los vínculos cotidianos. Frente a la confrontación directa, el pensador Confucio planteó una enseñanza centrada en el valor del trato afable: "Es posible conseguir algo después de tres horas de pelea, pero seguro que se podrá conseguir con apenas tres palabras impregnadas de afecto".

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Esta célebre premisa condensa la esencia de su doctrina moral. Ante un contrapunto prolongado donde cada parte busca prevalecer, la utilización de un lenguaje comprensivo e integrador resulta significativamente más eficaz para acercar posiciones y resolver diferencias.

Nacido en Qufu (estado de Lu) en el año 551 a. C. —durante una época de profunda agitación política y fragmentación social en la antigua China—, Kong Qiu (conocido posteriormente como Confucio o Kongfuzi) edificó un sistema ideológico asentado en el humanismo, la rectitud y la armonía comunitaria.

Su trayectoria profesional combinó la función pública y la enseñanza privada:

Gestión pública: Ocupó distintos cargos administrativos en el gobierno del duque de Lu, desempeñándose, entre otros roles, como responsable del Ministerio de Justicia.

Educador pionero: Ejerció la docencia sin realizar distinciones por la procedencia social de sus estudiantes, formando a miles de discípulos.

Peregrinaje y exilio: Recorrió diversos estados chinos difundiendo sus preceptos morales, pautas rituales y propuestas de buen gobierno.

Confucio construyó buena parte de su pensamiento alrededor de una ética social y humanista.

Tras su muerte en el 479 a. C., sus continuadores compilaron sus máximas en las Analectas, texto fundamental que más tarde se convirtió en la doctrina filosófica oficial del Imperio durante la dinastía Han.

La pauta del Ren y el cómo en la comunicación, según Confucio

Dentro del confucianismo, la noción de Ren (benevolencia o empatía hacia el prójimo) y el orden del Li (los ritos y la conducta adecuada) constituyen ejes vertebrales. Bajo esa perspectiva, la forma en que una persona se dirige a otra determina de manera sustancial la resolución de un problema.

Ética social: La orientación humanista confuciana remarca que el entendimiento interpersonal no consiste en la anulación del desacuerdo, sino en comprender que la consideración al hablar transforma el curso de la convivencia social.

El principio sostiene que la empatía opera como una herramienta superior al desgaste del enfrentamiento verbal. Más de 2.500 años después de su formulación, la lección del maestro oriental recuerda que el afecto sincero conserva un poder transformador superior a horas de litigio.

Por último, dentro de sus aforismos más trascendentes, otra destaca es la máxima que invita a utilizar las acciones de los demás como un espejo analítico: "Cuando veas a un hombre bueno, trata de imitarlo; cuando veas a un hombre malo, reflexiona".