Confirmado por la disposición 7338/2026: ANMAT prohíbe vender medicamentos en el resto del país a una empresa

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), prohibió a KINFARMA S.A. comercializar medicamentos, especialidades medicinales y productos médicos fuera de la provincia de Buenos Aires. La firma tiene sede en Villa Adelina y, según el organismo, no contaba con la habilitación nacional necesaria para operar entre jurisdicciones.

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La medida fue publicada este lunes 16 de noviembre mediante la Disposición 7338/2026 en el Boletín Oficial. La prohibición permanecerá hasta que la empresa obtenga las habilitaciones exigidas para el tránsito interjurisdiccional de medicamentos y productos médicos. Además, se ordenó un sumario sanitario contra la firma y quien ejerza su dirección técnica por presuntos incumplimientos de la normativa.

La decisión alcanza a la comercialización por parte de esta empresa fuera del territorio bonaerense. La disposición no identifica medicamentos o lotes concretos ni establece una prohibición general sobre todos los productos que distribuye. Tampoco informa que se haya detectado un defecto de calidad en un producto específico.

Por qué ANMAT restringió las ventas de KINFARMA

De acuerdo con la disposición, el organismo recibió una denuncia por posibles irregularidades y consultó al Ministerio de Salud bonaerense sobre la situación de la firma. La autoridad provincial informó que KINFARMA tenía una autorización para funcionar desde el 19 de septiembre de 2024.

Sin embargo, según la consulta realizada por ANMAT a su propia área de información técnica, la empresa no registraba habilitación nacional para el tránsito interjurisdiccional de medicamentos y productos médicos, entre otros rubros. La autorización provincial y la habilitación nacional para operar entre jurisdicciones son trámites diferentes: contar con la primera no reemplaza a la segunda.

La norma señala que, durante una inspección provincial, se revisaron remitos y facturas de ventas de medicamentos y productos médicos a empresas de internación domiciliaria y obras sociales, tanto dentro como fuera de Buenos Aires. La información se atribuye al acta y a las autoridades citadas por ANMAT; la disposición no detalla una lista de compradores ni de productos.

En un comunicado sobre la medida, el organismo confirmó que la restricción se mantendrá hasta que la firma obtenga la habilitación correspondiente.

Qué pasa en la provincia de Buenos Aires y en otras jurisdicciones

La prohibición dispuesta por ANMAT se refiere a la comercialización fuera de la provincia de Buenos Aires, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es una jurisdicción distinta. No ordena una prohibición general de venta dentro de la provincia. Eso no equivale a una nueva habilitación: la actividad de la empresa continúa sujeta a las autorizaciones y controles que correspondan.

La disposición abarca medicamentos, especialidades medicinales y productos médicos. No informa cuáles fueron vendidos fuera de la provincia, qué cantidades estuvieron involucradas ni qué obras sociales o empresas los adquirieron. Por eso, con este documento no es posible establecer el impacto concreto sobre cada paciente o prestador.

Qué investiga el sumario sanitario

ANMAT ordenó iniciar un sumario a KINFARMA y a quien ejerza su dirección técnica por el presunto incumplimiento del artículo 2 de la Ley 16.463 y del artículo 3 de la Disposición ANMAT 6052/2013. Se trata de un procedimiento administrativo: la norma no informa una conclusión definitiva de ese sumario.

La disposición también señala que la firma podrá recurrir la medida de prohibición por las vías previstas. La posición de KINFARMA sobre lo informado por el organismo está pendiente de incorporación [a completar por el autor: solicitar el descargo de la empresa e incorporar su respuesta o dejar constancia verificable de las gestiones realizadas].

Qué pueden hacer los pacientes ante una duda

La disposición no ordena a los pacientes suspender tratamientos. Si una persona tiene dudas sobre un medicamento recibido o sobre su provisión, puede consultar a su médico, farmacéutico, obra social o prestador antes de modificar el tratamiento.

Para dudas sobre la legitimidad de un producto, ANMAT indica en su página de información para consumidores que se puede llamar a ANMAT Responde: 0800-333-1234 o escribir a pesquisa@anmat.gob.ar. También recomienda adquirir medicamentos en farmacias habilitadas y revisar el estado de los envases y sus dispositivos de seguridad.

La fiscalización de las distribuidoras ya había motivado otras decisiones del organismo. En enero, ANMAT dio de baja las habilitaciones interjurisdiccionales de 54 droguerías por certificados vencidos. En agosto, el organismo suspendió preventivamente a una droguería de Córdoba tras una inspección. Son casos distintos, con sus propias medidas y fundamentos.