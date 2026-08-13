Alerta sanitaria: ANMAT suspendió a una droguería y prohibió la venta de sus medicamentos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) suspendió de manera preventiva la habilitación de la Droguería Lomas S.A., de la provincia de Córdoba, tras detectar incumplimientos en el control y la distribución de sus medicamentos.

La medida se conoció este jueves a través del Boletín Oficial y se tomó a partir de las irregularidades encontradas en una inspección al establecimiento. Según indicaron las autoridades, ANMAT consideró que las deficiencias justificaban la suspensión preventiva de las actividades de la droguería.

La decisión se da en el marco de las tareas de fiscalización que lleva adelante la autoridad sanitaria para controlar a los establecimientos que intervienen en el circuito de distribución de los productos farmacéuticos.

Qué detectó la ANMAT en la inspección a la droguería

Las autoridades sanitarias evaluaron las condiciones y los procedimientos que utiliza la empresa para garantizar la distribución correcta de los medicamentos. El objetivo de estos controles es evitar que los productos farmacéuticos lleguen al consumidor final sin cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

A las droguerías que realizan tránsito interjurisdiccional de medicamentos, se les exige contar con la habilitación del establecimiento correspondiente y con un certificado vigente de Buenas Prácticas de Distribución. Estas condiciones permiten verificar que los productos sean almacenados, manipulados y transportados según los estándares sanitarios.

La suspensión preventiva implica que la empresa no podrá continuar desarrollando sus actividades mientras se evalúa su situación y se determina si corresponde adoptar otras sanciones.

El control sobre el circuito de medicamentos

La intervención de la ANMAT forma parte de un esquema de fiscalización que en los últimos meses alcanzó a otras droguerías y establecimientos vinculados con la elaboración, el almacenamiento y la comercialización de medicamentos en territorio nacional.

En los últimos tiempos, el organismo viene reforzando específicamente la revisión de las habilitaciones y de los certificados que deben presentar las empresas del rubro. En enero, Anmat había informado la detección de certificados de Buenas Prácticas vencidos en 54 droguerías, lo que derivó en severas medidas administrativas.

La importancia de estos controles radica principalemente en que las droguerías cumplen un rol fundamental en la cadena que conecta a los laboratorios con las farmacias y los hospitales, por lo que cualquier falla en los mecanismos de distribución puede afectar la trazabilidad y las condiciones en las que los medicamentos llegan a los pacientes.