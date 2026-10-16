El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) puso en marcha un nuevo plan de facilidades para que los contribuyentes puedan regularizar sus deudas de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) y Patentes, con descuentos sobre los intereses resarcitorios y alternativas de pago al contado o en cuotas.

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La medida se implementa a través de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026. La adhesión se realiza de manera online, sin necesidad de concurrir a una oficina.

"Además de la baja histórica de patentes, a partir de ahora las familias porteñas con deuda de ABL y patentes tendrán nuevas herramientas para ponerse al día”, indicó el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

ABL y Patentes | ¿Cómo funciona el plan de facilidades de AGIP, requisitos y cómo adherirse?

Los contribuyentes podrán elegir entre dos modalidades para regularizar sus deudas. La primera permite cancelar el monto en un solo pago, con una condonación del 100% de los intereses resarcitorios. La segunda ofrece la posibilidad de financiarlo en hasta 12 cuotas, con una reducción del 50% de esos intereses y sin cargos adicionales por financiación.

Para adherirse, es necesario ingresar al Portal del Contribuyente, en el sitio oficial de AGIP (www.agip.gob.ar), y seleccionar la opción "Planes de Facilidades". Allí se debe elegir el impuesto que se desea regularizar y consultar el detalle de las obligaciones pendientes.

Una vez revisada la deuda, el interesado deberá seleccionar la modalidad de pago, validar sus datos e informar el CBU de la cuenta bancaria desde la cual se debitarán las cuotas. Para completar el trámite, también es obligatorio contar con Domicilio Fiscal Electrónico.

El beneficio alcanza a las deudas de ABL y Patentes que cumplan con las condiciones establecidas por el régimen. El límite de $5.940.000 se aplica por cada partida inmobiliaria o dominio automotor y por impuesto, por lo que es necesario verificar la situación de cada obligación antes de iniciar la adhesión.

"Siempre me van a encontrar del lado de la clase media que se esfuerza, trabaja y quiere salir adelante", enfatizó el mandatario porteño.

Quienes necesiten consultar las condiciones del programa pueden ingresar a la sección específica de AGIP: Regularizá tu deuda. El plazo para adherirse vence el 31 de diciembre.