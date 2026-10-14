Vencimiento de VTV en octubre 2026: a qué patentes les toca renovar este mes en CABA

Octubre de 2026 llega con un nuevo vencimiento de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la Ciudad de Buenos Aires (CABA). De acuerdo con el cronograma oficial, los vehículos con patente terminada en 0 tienen asignado este mes para realizar el control obligatorio, un trámite clave para comprobar las condiciones de seguridad de los rodados.

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Además del calendario, los conductores deben tener en cuenta las condiciones vigentes para la primera inspección y la renovación. El esquema de la VTV también tuvo cambios recientes en CABA, por lo que es importante consultar los requisitos actualizados antes de gestionar el turno.

VTV octubre 2026: qué patentes deben hacer la revisión en CABA

El dato central para los conductores es que las patentes terminadas en 0 deben realizar la VTV durante octubre de 2026. El calendario de la Ciudad distribuye las verificaciones a lo largo del año según el último número del dominio, con el objetivo de organizar la demanda del servicio.

El cronograma habitual es el siguiente:

Patentes terminadas en 2: febrero.

Patentes terminadas en 3: marzo.

Patentes terminadas en 4: abril.

Patentes terminadas en 5: mayo.

Patentes terminadas en 6: junio.

Patentes terminadas en 7: julio.

Patentes terminadas en 8: agosto.

Patentes terminadas en 9: septiembre.

Patentes terminadas en 0: octubre.

Patentes terminadas en 1: noviembre.

Diciembre y enero no tienen una terminación asignada. Sin embargo, esto no significa que los conductores puedan circular con la verificación vencida: deben respetar el mes que les corresponde y mantener la documentación obligatoria al día.

Cómo hacer la VTV en CABA y qué tener en cuenta

Para realizar el trámite, los conductores deben consultar los requisitos vigentes y gestionar un turno a través de los canales oficiales de la Ciudad.

La normativa contempla condiciones específicas para la primera inspección y para las renovaciones. Por eso, además de la terminación de la patente, es necesario revisar la antigüedad del vehículo, el kilometraje y la fecha de vencimiento que figura en el certificado, según corresponda.

VTV en CABA.

También hay que tener presente que realizar la verificación fuera del mes asignado no modifica de manera automática el calendario de vencimientos. La Ciudad establece que la vigencia de la oblea se mantiene vinculada al mes correspondiente a la terminación de la patente.

Además, conviene verificar las tarifas y las modalidades de atención disponibles antes de reservar, especialmente ante los cambios recientes en el sistema de prestadores de CABA. Entre las principales novedades, establecieron que la primera inspección de los vehículos se realizará a los cinco años del patentamiento. También modificaron el período de renovación y, de esa manera, la VTV tendrá una vigencia de dos años hasta que el vehículo cumpla los 10 años de antigüedad.