La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) mantiene disponible de forma online la consulta de las boletas de ABL y Patentes, luego de que ambos impuestos dejaran de distribuirse en formato papel. Desde abril, los contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires ya no reciben las facturas impresas en sus domicilios y deben acceder a ellas mediante los canales digitales.

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La modificación también obliga a estar más atentos a las fechas de vencimiento, ya que un pago fuera de término puede generar recargos e intereses y hacer perder beneficios asociados al cumplimiento.

¿Cómo consultar y descargar las boletas de ABL y patentes?

Para consultar una boleta de ABL, se debe ingresar al sitio de AGIP y seleccionar la opción correspondiente a Inmobiliario/ABL - Consulta de boletas, saldos y deuda. El sistema solicita el número de partida del inmueble y, de manera opcional, el dígito verificador. Una vez realizada la consulta, permite acceder a las cuotas pendientes.

En el caso de patentes, el procedimiento es similar, aunque el dato necesario es el dominio del vehículo radicado en CABA. El trámite es gratuito y permite consultar las boletas, el saldo y las deudas pendientes. AGIP aclara que en la consulta online aparecen las cuotas que todavía no fueron abonadas, mientras que las ya pagadas no se muestran.

Además de consultar cada vencimiento de manera individual, los contribuyentes pueden adherirse a la Boleta Electrónica para recibir las próximas facturas directamente por correo electrónico. El trámite se realiza desde el Portal del Contribuyente con usuario y contraseña de miBA y debe gestionarse para cada impuesto.

Paso a paso, ¿cómo adherirse a la boleta electrónica?

Para ABL se debe seleccionar la partida del inmueble y cargar una dirección de correo electrónico. Para Patentes, el sistema requiere elegir el dominio del vehículo. Luego de completar los datos, se recibe un mensaje de verificación para confirmar la casilla y finalizar la adhesión.

Si el inmueble o el vehículo todavía no figuran vinculados correctamente con su titular actual, primero es necesario actualizar esa información ante AGIP. En el caso del primero, el trámite requiere documentación relacionada con la propiedad, mientras que para Patentes se solicita el título del automotor y el DNI.

Una vez obtenida la boleta, el pago puede realizarse por distintos medios digitales, entre ellos QR desde billeteras virtuales, tarjetas de crédito, débito desde la web de AGIP, débito automático, Home Banking y plataformas como PagoMisCuentas. También es posible abonar de manera presencial mostrando la boleta digital y utilizando el código de barras.