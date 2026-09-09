Aumento confirmado: cuánto cuesta cada multa en la Ciudad de Buenos Aires desde septiembre 2026

Las multas de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires aumentaron desde septiembre de 2026 y las faltas más graves ya pueden superar los $ 4,6 millones. El ajuste comenzó a regir el miércoles 2 y modificó los importes de las distintas infracciones que se calculan a partir de la Unidad Fija (UF).

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La referencia pasó de $ 798,51 a $ 949,99, por lo que el incremento del parámetro utilizado para determinar las penalidades fue del 18,9%. El nuevo importe se aplica automáticamente a las sanciones expresadas en esta modalidad y permanecerá vigente hasta el próximo período de actualización.

¿Cuánto cuesta cada multa de tránsito en CABA desde septiembre 2026?

El monto final de las multas de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires depende de la cantidad de UF asignadas a cada infracción.

Mal estacionamiento: $ 94.999.

Estacionar en una rampa para personas con discapacidad: $ 284.819.

Circular o detenerse en carriles exclusivos o Metrobus: $ 142.498,50.

Usar el celular mientras se conduce: $ 94.999.

Enviar mensajes de texto al volante: $ 199.998.

Circular con la VTV vencida: $ 94.999.

No utilizar el cinturón de seguridad: $ 94.999.

No llevar la licencia de conducir: $ 47.499,50.

Circular con vidrios polarizados fuera de norma: $ 47.499,50.

No cumplir con el grabado de autopartes: $ 142.498,50.

Mal estacionamiento: $ 94.999.

Estacionar en una rampa para personas con discapacidad: $ 284.819.

Circular o detenerse en carriles exclusivos o Metrobús: $ 142.498,50.

Usar el celular mientras se conduce: $ 94.999.

Enviar mensajes de texto al volante: $ 199.998.

Circular con la VTV vencida: $ 94.999.

No utilizar el cinturón de seguridad: $ 94.999.

No llevar la licencia de conducir: $ 47.499,50.

Circular con vidrios polarizados fuera de norma: $ 47.499,50.

No cumplir con el grabado de autopartes: $ 142.498,50.

¿Cómo se calcula el valor de una multa en la Ciudad de Buenos Aires?

El sistema porteño utiliza el mecanismo regido por valor de UF para actualizar los importes de las multas de tránsito. Es por ello que, tras la modificación de septiembre que elevó la suma de referencia, las faltas pasaron a tener un costo mayor.

Además de la sanción económica, algunas conductas pueden generar descuentos de puntos sobre la licencia de conducir. El sistema porteño parte de un registro de 20 puntos y contempla quitas para determinadas infracciones.

¿Cómo saber si tengo multas con DNI en la Ciudad de Buenos Aires?

El Ministerio de Seguridad porteño cuenta con un canal oficial de acceso libre para consultar con DNI y/o número de patente la existencia de infracciones de tránsito y estado de scoring.