La billetera digital Cuenta DNI permite adquirir moneda extranjera de forma directa desde el teléfono celular mediante un procedimiento sencillo, tras la ampliación horaria dispuesta por el Banco Provincia. La entidad financiera bonaerense habilitó la operatoria todos los días de la semana, de 8 a 20 horas, tanto en su aplicación móvil como en el home banking BIP.

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De este modo, los clientes dejaron atrás el esquema anterior, el cual restringía las transacciones cambiarias únicamente de lunes a viernes entre las 10 y las 17, y ganaron margen para operar por fuera de la jornada laboral y durante los fines de semana.

El paso a paso para comprar dólares desde la aplicación de Cuenta DNI

Antes de iniciar la gestión, el usuario debe contar con una caja de ahorro en dólares abierta en el Banco Provincia y vinculada a su perfil.

Cumplida esa condición previa, el trámite dentro de la plataforma se resuelve en tres instancias:

Ingresar a Cuenta DNI: Abrir la aplicación desde el dispositivo móvil con las credenciales habituales. Seleccionar la operatoria: Ubicar y presionar la función destinada a la compra de dólares dentro del menú de servicios. Definir el importe y confirmar: Indicar el monto en moneda extranjera que se desea adquirir y validar la transacción.

Para comprar dólares en Cuenta DNI es necesario tener una caja de ahorro en dólares en Banco Provincia.

Una vez ejecutada la operación, los dólares quedan depositados de manera inmediata en la caja de ahorro en moneda extranjera asociada a la cuenta del cliente. Desde la misma aplicación, las personas usuarias cuentan con la posibilidad de transferir el saldo hacia otras cuentas o canalizarlo hacia un depósito a plazo fijo, integrando en un mismo entorno digital herramientas de pago cotidiano, ahorro e inversión.

Cuenta DNI: ¿Cómo ahorrar hasta $8.000 en colectivos y subtes?

Por otra parte, a través de Cuenta DNI, los más de 10 millones de usuarios de la aplicación pueden acceder a un 50% de ahorro en los traslados diarios en colectivo y subte abonando de manera digital. Esta alternativa se suma a la herramienta tecnológica implementada en los últimos meses, que permite abonar el boleto directamente desde el teléfono celular utilizando la opción de pago de viajes con QR en las unidades adheridas.

El límite máximo de devolución es de $8.000 por persona y por mes. Este monto permite amortizar de forma considerable el costo mensual en traslados para quienes se movilizan de manera frecuente por motivos laborales, académicos o personales. Cabe remacar que el descuento no se aplica de forma instantánea en el momento de validar el viaje en la terminal de cobro, sino que el importe correspondiente al reintegro se deposita posteriormente en la cuenta del usuario dentro de los plazos habituales de acreditación de la entidad.