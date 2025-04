Una importante línea de colectivos del AMBA fue suspendida por tiempo indefinido.

Una reconocida línea de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) dejó de funcionar y afectó a miles de usuarios. El colectivo es uno de los medios de transporte públicos más usados en el AMBA, y día a día, millones de personas lo utilizan para movilizarse de sus casas a sus puestos de trabajo y lugares de estudio. En las últimas horas, una importante línea dejó de funcionar.

Se trata de la línea 228, que quedó suspendida por tiempo indefinido. Esta línea pertenece al grupo Metropol. Esta suspensión, que fue repentina y sin notificación previa, generó un gran malestar entre los usuarios, que ahora deben reorganizar sus viajes y buscar nuevas alternativas para llegar a sus trabajos, facultades y demás destinos. El servicio, que recorre la colectora de la ruta nacional 9 hacia y desde Lima y en Ariel del Plata Campana, dejó de funcionar desde el pasado jueves 17 de abril de 2025.

El servicio de la 228 conecta zonas clave entre Campana y Zárate, pasando por localidades como Ariel del Plata y Lima, y recorriendo tramos de la Ruta Nacional 9. Se trata de una línea con una extensa cobertura, ya que tiene hasta 77 paradas y su recorrido se extiende desde el Centro de Trasbordo de Puente Saavedra hasta el Centro de Transferencia de Zárate, con una duración aproximada de dos horas y media por viaje.

Si bien todavía la empresa Metropol no emitió un comunicado oficial explicando los motivos de la suspensión, el intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, confirmó que la interrupción del servicio es real y vigente, aunque aún no se ha formalizado públicamente. Desde el ámbito local, circulan versiones que indican que la medida podría estar vinculada a problemas internos de la firma, como una posible "falta de programación empresarial", aunque no hay confirmaciones por parte de la compañía. Por ahora, no se sabe si otra empresa tomará el recorrido ni cuándo se podría reanudar el servicio de la línea 228.

Ante esta situación, los pasajeros cuentan con opciones limitadas para suplir la falta del colectivo. Actualmente, las únicas alternativas que operan en la zona son la línea 228 Motsa y el SIT (Sistema Integrado de Transporte Zárate y Lima). A comienzos de esta semana se programó una reunión entre autoridades de los municipios de Zárate y Campana, con la intención de encontrar una solución y definir quién se hará cargo del tramo por la Ruta Nacional 9, aunque por el momento no se conocieron avances concretos.

Una histórica línea de colectivos amplió su recorrido en la Ciudad de Buenos Aires

El transporte público en Argentina es uno de los rubros que más se interioriza la gente para saber todas las novedades en torno a los servicios de trenes, colectivos y subtes. En lo que respecta a una de las inconfundibles líneas de colectivo, se anunció que amplió su recorrido cuyos ramales pasan por Capital Federal y el Conurbano Bonaerense.

El boleto del tren, colectivo y el subte aumentó considerablemente desde la asunción de Javier Milei. Las distintas políticas económicas impactaron de lleno al bolsillo de cada persona y el rubro del transporte público no fue la excepción. En este caso, la información que se dio a conocer estuvo ligada a un cambio radical en el trayecto de una importante línea de colectivos.

Se trata de la línea 90 que une los barrios de Constitución y Villa Devoto. Desde noviembre de 2024, su recorrido se amplió y ahora llega a más barrios de Capital Federal y el Conurbano Bonaerense. El colectivo, perteneciente a la empresa Metropol, cuenta con una flota de 41 unidades y transita avenidas importantes como Brasil, Entre Ríos, Avenida de Mayo, Rivadavia y Corrientes. Su extensión implicó que pase también por Parque Patricios, Barracas y Nueva Pompeya.

"Mejorar la movilidad es una de las prioridades del jefe de Gobierno. Todo esto representa un paso más en la autonomía de la Ciudad, así como también una alternativa más en favor de la integración con el resto de la comunidad, mejorando la accesibilidad", indicó Pablo Bereciartua, ministro de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires. "El cambio “potencia y afianza las obras de infraestructura realizadas", añadió.

