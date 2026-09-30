Colectivos: se viene el cambio en una de las líneas que cruza CABA de norte a sur

La Secretaría de Transporte de la Nación oficializó un proyecto para reorganizar la línea de colectivos 143, que conecta distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires con La Matanza y Lomas de Zamora.

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La propuesta fue publicada el viernes 25 de septiembre en la edición matutina del Boletín Oficial (BORA) y todavía se encuentra en etapa de consulta pública, por lo que el nuevo esquema sólo entrará en funcionamiento una vez que esta instancia sea superada.

La línea 143 es operada por La Central de Vicente López S.A.C. y cuenta hoy con distintos servicios que atraviesan sectores porteños y continúan hacia localidades del sur del Conurbano.

¿Qué ramales de la línea 143 dejarán de funcionar?

El proyecto establece la supresión de los actuales ramales B, C, E, F y G, con trazados que vinculan Puerto Nuevo, Tapiales, Puente de la Noria y Villa Celina.

El ramal B llega actualmente a Tapiales por Juan Rava, mientras que el C lo hace por Chilavert y la Universidad Católica Argentina. El E también tiene como destino Tapiales, aunque circula por Chilavert y la avenida Fernández de la Cruz. Por su parte, el F llega hasta Puente de la Noria y el G conecta con Villa Celina por Chilavert.

Además de eliminar esas prestaciones, la iniciativa modifica la identificación de otros servicios. El actual ramal A será desdoblado para generar un nuevo recorrido C, mientras que el D tendrá modificaciones y pasará a identificarse como B. También se incorporará un servicio expreso D sobre el trazado que actualmente corresponde al ramal C.

¿Cómo quedarían los recorridos de la línea 143?

Con la reorganización propuesta, el recorrido A conectará Puerto Nuevo con Tapiales. El nuevo B unirá Constitución con Puente de la Noria, mientras que el C vinculará Puerto Nuevo y Retiro con Tapiales.

El recorrido D funcionará como servicio expreso entre Retiro y Tapiales. El proyecto también contempla cambios en las frecuencias y establece que la empresa operadora deberá contar con un parque móvil de entre 33 y 47 vehículos.

La modificación todavía no fue implementada. El edicto de la Secretaría de Transporte abrió un plazo de cinco días hábiles administrativos para que personas y entidades presenten opiniones, observaciones o sugerencias antes de que se defina su aplicación.