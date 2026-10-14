La empresa Metropol incorporó a su operación la línea 181 de colectivos que une el partido de La Matanza con distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires (CABA). El traspaso se concretó a principios de junio, cuando el servicio dejó de estar a cargo de la compañía Siglo XXI.

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En los últimos días, el cambio también comenzó a notarse en la calle, con la renovación del aspecto de las unidades, que pasaron del tradicional color rojo al blanco.

¿Qué pasó con el recorrido de la línea 181?

El cambio de empresa no implica modificaciones confirmadas en el recorrido de la línea 181, que conecta el oeste del conurbano bonaerense con distintos barrios porteños.

El servicio une Ramos Mejía y Haedo con zonas de Almagro, Boedo, Caballito, Floresta, Monte Castro y Villa Real. También permite acceder a puntos de referencia como el Hospital Posadas, el Hospital Durand, el Hospital Álvarez y el estadio de Ferro Carril Oeste.

La línea 181 cuenta con dos ramales principales, que comparten parte del trayecto y se diferencian en algunos tramos del recorrido bonaerense. Uno circula por Nuestra Señora de la Merced y el otro por Puán, con conexiones hacia distintos sectores de Haedo y La Matanza.

Metropol, la empresa que incorporó el servicio, también opera otras líneas en el oeste del conurbano, entre ellas la 136, 163, 182, 302, 303, 322 y 326.

Recorrido de la línea 181

Ramal A | Almagro - Haedo

Ida: desde Constitución y José Mármol por Constitución, Quintino Bocayuva, Av Independencia, Muñiz, Agrelo, Guayaquil, Av José María Moreno, Av Acoyte, Dr Juan Felipe Aranguren, Neuquén. General Martín de Gainza, Dr Juan Felipe Aranguren, Av Teniente General Donato Álvarez, Av Gaona, Virrey Melo, Dr Luis Belaustegui, Av Juan B Justo. Av Lope De Vega, José Pedro Varela, Calderón De La Barca, Av Francisco Beiró, cruce General Paz, García Lorca, José Ingenieros. Av Marcelo T de Alvear, Justo José De Urquiza, Olavarría, Puán, Don Juan Manuel de Rosas, Ministro Cocchiararo, Olavarría, Perdriel, Dr Arturo Humberto Illia. Colectora norte Acceso Oeste, cruce Autopista Acceso Oeste, Tres De Febrero, Senador Gregorio Macho Vidal, 9 de Julio, Leandro N Alem, Teniente General Riccheri. Av Teniente General Perón, Tres De Febrero, General Juan Gelly y Obes, Perú, Defensa, Dr Luis Güemes, Bayle, Llavallol, Punchauca, Rubens hasta Defensa.

Regreso: desde Rubens y Defensa por Rubens, Argerich, Cacique Yaite, Lambaré, Estanislao del Campo, Perú, Emilio Mitre, Tres de Febrero, Senador Gregorio Macho Vidal. 9 de Julio, Leandro N Alem, Teniente General Riccheri, Av Presidente Teniente General Perón, Tres de Febrero, cruce Autopista Acceso Oeste. Colectora norte Acceso Oeste, Dr Arturo Humberto Illia, Av República, Ramallo, Fernández de Oliveira, Carlos Tejedor, Perdriel, Ministro Cocchiararo, Don Juan Manuel de Rosas. Juan de Garay, General Hornos, Justo José De Urquiza, Santiago Zanella, Nuestra Señora De La Merced, José Mármol, Diagonal Bouchard. Ejército de los Andes, San Roque, cruce General Paz, Av Francisco Beiró, Av Lope De Vega, Morón, Av Nazca, Neuquén, Méndez de Andes. Hidalgo, Neuquén, Av Acoyte, Av José María Moreno, Guayaquil, Riglos, Formosa, México, Treinta y Tres Orientales, Cochabamba, José Mármol hasta Constitución.

Ramal B | Almagro - Haedo

Ida: desde Constitución y José Mármol por Constitución, siguiendo recorrido ramal A hasta cruce General Paz, García Lorca, José Ingenieros, Asunción, República Árabe Siria. Av Marcelo T de Alvear, Puán, Av Libertador General San Martín, Nuestra Señora de la Merced, Magadalena, Urquiza, Olavarría, Puán, Juan Manuel de Rosas, Cocchiararo. Olavarría, Perdriel, Dr Arturo Illia, colectora norte Acceso Oeste, cruce Autopista Acceso Oeste, Tres De Febrero, Gregorio Macho Vidal, 9 de Julio, Leandro N Alem. Teniente General Riccheri, Av Teniente General Perón, Tres De Febrero, General Juan Gelly y Obes, Perú, Defensa, Bayle, Llavallol, Punchauca, Rubens hasta Defensa.







Regreso: desde Rubens y Defensa por Rubens, Argerich, Cacique Yaite, Lambaré, Estanislao del Campo, Perú, Emilio Mitre, Tres de Febrero, Gregorio Macho Vidal, 9 de Julio. Leandro N Alem, Teniente General Riccheri, Av Presidente Perón, Tres de Febrero, cruce Autopista Acceso Oeste, colectora norte Acceso Oeste, Dr Arturo Humberto Illia, Perdriel. Olavarría, Carlos Tejedor, Perdriel, Ministro Cocchiararo, Don Juan Manuel de Rosas, Juan de Garay, General Hornos, Justo José De Urquiza, Av Libertador General San Martín. Parodi, Lima, Av Marcelo T de Alvear, Ejército de los Andes, San Roque, cruce General Paz, siguiendo recorrido ramal A hasta calle Constitución.