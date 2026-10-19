Desde este lunes 19 de octubre, las empresas de transporte público comenzarán a reducir de forma progresiva las frecuencias de más de 100 líneas de colectivo del AMBA de jurisdicción nacional, las que conectan la Ciudad de Buenos Aires con la provincia. Los primeros servicios en recortarse serán los nocturnos.

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La decisión fue anunciada en un comunicado conjunto de las cámaras empresarias CEAP, CETUBA, CTBPA y CEUTUPBA, que aseguran no contar con los recursos necesarios para sostener los costos operativos. Según el sector, la situación financiera pone en riesgo la continuidad del servicio.

Cuáles son las líneas de colectivos alcanzadas

Las líneas incluidas en la advertencia son: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.

Por qué las empresas recortan los colectivos

El centro del reclamo es el boleto mínimo, que en las líneas nacionales está congelado en $742,81 desde mayo. De acuerdo con las empresas, el costo real de cada viaje sin subsidios llega a $2494,13: la tarifa que paga el pasajero cubre menos del 30% de ese valor, una brecha del 70,2%.

Las compañías también denunciaron un desfasaje de 40.000 millones de pesos entre junio y octubre, originado en la diferencia entre lo que se estimaba recaudar y los ingresos que finalmente les fueron reconocidos.

A eso se suman otros pedidos: una revisión de los costos de mantenimiento y de renovación de unidades, y de las obligaciones salariales, entre ellas el medio aguinaldo de diciembre.

Las cámaras afirmaron que mantuvieron reuniones con la Secretaría de Transporte de la Nación, pero que hasta ahora no se definió ningún mecanismo para actualizar los costos que reconoce el Estado.

Qué horario será el más afectado

La reducción arrancará por los servicios nocturnos, la franja en la que suele haber menos unidades en la calle y en la que una frecuencia más espaciada se traduce en esperas más largas. Las empresas aclararon que el recorte será escalonado y que su alcance dependerá de los recursos con los que cuenten.

En el comunicado, las empresas pidieron comprensión a los pasajeros y se mostraron dispuestas a seguir negociando con el Gobierno nacional. El objetivo, según plantearon, es evitar que el deterioro termine en una paralización total del sistema.