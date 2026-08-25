El hecho ocurrió este martes por la mañana cuando la víctima, de 78 años, había bajado de la misma formación en la parada de Maure y Jorge Newbery y murió producto del fuerte impacto.

Un colectivo de la línea 67 atropelló a una mujer en la avenida Cabildo al 400, en el barrio porteño de Palermo. El hecho ocurrió este martes por la mañana cuando la víctima, de 78 años, había bajado de la misma formación en la parada de Maure y Jorge Newbery y murió producto del fuerte impacto.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) constató la muerte de la mujer en el lugar. Cuando intentaba bajar, su pie quedó enganchado en el colectivo y el conductor, que no advirtió la situación, siguió la marcha arrastrándola varios metros y la dejó atrapada debajo del vehículo.

Personal del SAME también asistió al chofer del colectivo, un joven de 27 años que sufrió una crisis nerviosa y quedó en shock tras darse cuenta de lo sucedido.

La zona presentó complicaciones y demoras en el tránsito, ya que los colectivos fueron desviados a los carriles de vehículos particulares por el corte momentáneo en el Metrobús. En el lugar también se hicieron presentes personal de Bomberos de la Ciudad, del Destacamento de Palermo y Policía de la Ciudad.

Se robó un colectivo, levantó pasajeros y lo detuvieron

Una situación insólita generó preocupación durante la mañana del domingo en el oeste del conurbano bonaerense, después de que un hombre se subiera sin autorización a un colectivo de la Empresa 216, tomara el control del vehículo y empezara a manejar por las calles de Merlo y de Morón haciendo el recorrido habitual de la línea.

Durante el trayecto, el hombre incluso subió pasajeros en distintas paradas y siguió circulando como si fuera el conductor asignado. Fue detenido poco después, cuando rozó a otro colectivo de la misma empresa y terminó chocando. El chofer del segundo vehículo advirtió lo que estaba sucediendo y dio aviso a sus compañeros.

Fue entonces que descubrieron que el interno 404 de la línea 236 había salido de la terminal sin su conductor oficial. Según Primer Plano Online, el falso chofer habría ingresado a la terminal cerca de las 6.30 y se habría subido al colectivo que estaba estacionado allí. Ante la sorpresa de los pasajeros, el hombre respondió con una frase que resultó la frutilla del postre: “Quería cumplir mi sueño de ser colectivero”. El detenido llevaba incluso una chomba oficial de la Empresa 216.