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Accidente de tránsito

Impactante choque en General Paz: un colectivo quedó suspendido en un muro y hay heridos

El colectivo circulaba en sentido hacia el Río de la Plata y chocó contra un vehículo particular.

19 de agosto, 2026 | 07.36
Impactante choque en General Paz: un colectivo quedó suspendido en un muro y hay heridos

Un colectivo chocó esta madrugada a un automóvil sobre la avenida General Paz y quedó suspendido sobre el muro de contención que divide los carriles. Ante el accidente, hubo un corte total en la zona lo que generaba caos en el tránsito de ambas manos. El SAME confirmó heridos.

Según la Agencia Noticias Argentinas, se trata de una unidad de la  línea 108, el accidente se registró alrededor de las 5:00 de hoy la altura de Juan Bautista Alberdi, en la Ciudad de Buenos Aires y el ómnibus quedó suspendida en ambos sentidos de circulación, hacia el Río de la Plata y hacia el Riachuelo.

 

En tanto, se indicó que el colectivo circulaba en sentido hacia el Río de la Plata y chocó contra un vehículo particular y en el lugar trabajaban médicos del SAME, efectivos de la Policía de la Ciudad y personal de Bomberos.

NOTA EN DESARROLLO.

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