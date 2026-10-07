Colapso en la Ciudad: qué pasó en el tren Sarmiento que provocó caos en el tránsito

Una falla técnica en el sistema de barreras del tren Sarmiento generó complicaciones en el tránsito esta mañana, en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. El desperfecto alcanzó a seis pasos a nivel ubicados en los barrios de Flores y Caballito, donde se formaron filas extensas de autos, según la explicación de Trenes Argentinos.

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El inconveniente se produjo desde temprano en la mañana y obligó a los conductores a esperar para poder atravesar las vías. Mientras tanto, las formaciones del Sarmiento continuaron circulando, aunque a una velocidad menor a la habitual.

Desde Trenes Argentinos explicaron que el problema no provocó la interrupción del servicio ferroviario y que su personal especializado trabajó para solucionar la falla. Finalmente, según confirmaron desde la empresa, el sistema quedó normalizado pasadas las 7.30.

Los seis pasos a nivel afectados

Las barreras que presentaron inconvenientes fueron las correspondientes a los cruces de Artigas, Fray Cayetano, Caracas, Granaderos, Boyacá y Donato Álvarez.

En los mencionados puntos las barreras estuvieron bajas y las señales advirtieron respecto al paso de las formaciones, pero el desperfecto técnico generó una situación particular: los trenes debieron avanzar a velocidad pausada mientras trabajaban para restablecer el funcionamiento normal del sistema.

La situación tuvo su principal impacto en el tránsito. Las barreras bajas y la circulación habitual de los vehículos por las calles de mucho movimiento provocaron demoras y largas filas de autos.

Afortunadamente el inconveniente ya quedó resuelto en la mañana, por lo cual el servicio ferroviario continúa con su funcionamiento habitual.

El Sarmiento tendrá cuatro días suspendido

La falla se produjo apenas unos días antes de la interrupción programada de la línea Sarmiento. Entre el sábado 10 y el martes 13 de octubre inclusive, los trenes no circularán por ninguno de sus ramales por un amplio operativo de obras.

La intervención principal será en Haedo, donde será reemplazada una mesa de mando de señales con más de 40 años de antigüedad. También se renovarán señales entre las estaciones de Liniers y Villa Luro y se reemplazarán aparatos de vías en Caballito.

El cronograma también incluye trabajos de mejora en Once, Ramos Mejía, Morón, Castelar y Ciudadela, entre otros puntos. Además de las obras allí se realizará mantenimiento y limpieza en estaciones y sectores de vías.

Según Trenes Argentinos, los servicios eléctricos y diésel volverán a funcionar con sus horarios habituales el próximo miércoles 14 de octubre, siempre que las condiciones climáticas permitan terminar en tiempo y forma las tareas previstas.