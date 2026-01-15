Alerta por tormenta eléctrica en el AMBA: cuándo será el pico y a qué hora dejará de llover.

Las altas temperaturas del 14 de enero derivaron en un jueves 15 con el cielo anunciando fuertes tormentas. Según los servicios meteorológicos, las precipitaciones llegarían este mismo día por la tarde. Cuándo será el pico de la actividad eléctrica y a qué hora pararán las lluvias.

Cuándo será el pico de la tormenta en el AMBA del 15 de enero 2026

Tomando como fuente los servicios meteorológicos, el pico de la tormenta que se pronostica en el AMBA para este 15 de enero de 2026 por la tarde, sería a las 18 en adelante. En ese momento la sensación térmica rondará los 25°C, mientras que solplará viento del norte a unos 14 - 36 km/h.

Se esperan tormentas en el AMBA este jueves 15 por la tarde.

A qué hora para de llover en el AMBA este 15 de enero 2026

Ahora bien, en lo que respecta al cese de las precipitaciones, los servicios meteorológicos anuncian que a las 20 será cuando pare de llover. En este sentido, hacia las 23 se espera un cielo algo nublado y una sensación térmica de 24°C. El viento, a diferencia de por la tarde, soplará en dirección sureste a unos 14 - 36 km/h.

Clima extendido: cómo seguirá el tiempo en el AMBA durante el fin de semana

Una vez que las tormentas se despidan del AMBA, comienza la planificación del fin de semana. En términos generales, y contando la previa que es el viernes, se esperan tres días con calor pero sin llegar a extremos, por lo que teniendo en cuenta que es enero, serán jornadas bastante agradables.