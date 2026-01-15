Calor y lluvias aisladas en CABA y el Conurbano: así será el jueves 15 de enero

Calor y lluvias aisladas en CABA y el Conurbano este jueves 15 de enero

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó cómo estará el tiempo este 15 de enero en Buenos Aires y alrededores. Este jueves comenzará nublado y habrá tormentas aisladas solo por la tarde, mientras que se mantendrá el calor: la temperatura se ubicará entre una mínima de 25 grados y una máxima de 33 grados.

El viernes 16, de acuerdo al SMN, el cielo estará solo parcialmente nublado y la temperatura se encontrará agradable al comenzar en una mínima de 18 grados y elevarse hasta alcanzar los 28 grados de máxima.

De acuerdo al SMN las tormentas aisladas llegarían por la tarde a CABA y el Conurbano bonaerense

Clima más cálido y seco: así será el verano 2026 en Argentina

En su último reporte trimestral, el SMN alertó que el verano será más caluroso de lo normal, especialmente sobre el norte de la provincia de Buenos Aires, el AMBA, gran parte de Entre Ríos y el sureste de Santa Fe. En esa área, para enero, las proyecciones sostienen que las temperaturas máximas podrían superar con frecuencia los 30 grados, especialmente en el área metropolitana.

Gran parte del país, con excepción de Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Tierra del Fuego, tendrá temperaturas por encima del promedio histórico. En detalle, habrá entre el 45% y 50% de probabilidad en la región mesopotámica, el norte y el noreste argentino, y entre 40% y 45% en el NOA, Cuyo y la Patagonia.

Además, el SMN señaló que desde noviembre el clima iba a ser más seco y con bajas precipitaciones. En el norte argentino, Córdoba, La Pampa y gran parte de la provincia de Buenos Aires, esa probabilidad estaría en torno al 45%. Mientras que el NOA podría experimentar lluvias más abundantes y tener mayor humedad.