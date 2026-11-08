Clima en la visita del papa León XIV a la Argentina: el pronóstico actividad por actividad

El papa León XIV arribó a la Argentina este domingo, es el primer líder de la Iglesia Católica que visita nuestro país en cuatro décadas. El evento convocará a millones de fieles para participar de las actividades abiertas al público que se realizará en la Ciudad, la Provincia de Buenos Aires y Córdoba, por lo que conocer las condiciones del clima es fundamental.

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Durante la gira de León XIV se espera la llegada de millones de personas, muchos provenientes de otras provincias. Ante esta situación, muchos se preguntas por las condiciones meteorológicas sobre todo por el fenómeno de El Niño, que golpea a la región. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan jornadas más bien primaverales.

Además, al fresco matinal que será fácil de sobrellevar y sin precipitaciones importantes en las grandes convocatorias públicas. La llegada de León XIV es con Sol y una máxima de 22 grados.

Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione: cielo despejado y calor primaveral

El lunes por la mañana, el Papa irá al conurbano bonaerense para visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole a las 9:15 y a las 11:30 será la primera misa multitudinaria que celebrará en el Monumento a los Españoles de Palermo, al aire libre y con un cielo despejado. Además, la temperatura irá subiendo hasta llegar a los 25 grados por la tarde.

Así, una jornada primaveral acompañará la celebración religiosa y la posterior desconcentración. El martes, León XIV viajará a Córdoba, donde se espera una enorme convocatoria para la misa prevista para las 10 de la mañana en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

El clima durante la misa del papa León XIV en Córdoba

En Córdoba, el clima será el más fresco con 15 grados de mínima y unas nubes en el cielo que anticipan unos posibles chaparrones que se desarrollarán durante la tarde, cuando el Pontífice realice un encuentro con el clero en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción.

A su vuelta a Buenos Aires, volverá al Monumento de los Españoles donde a las 20.15 tendrá el Encuentro con los Jóvenes, en el que la pastoral juvenil procura "acompañarlos en sus procesos vitales y reconocerlos como protagonistas de la vida de la Iglesia, con capacidad de aportar su propia mirada y de asumir responsabilidades en la comunidad y en la vida social con la fuerza transformadora del Evangelio".

Miércoles en Luján: último día del papa León XIV en Argentina

El miércoles 11 será el último día del Papa en la Argentina, que iniciará temprano con la visita a la cárcel de Devoto, en la que sólo queda un grupo reducido de unos 70 presos que todavía no fueron traslados a Marcos Paz. Luego dará una misa en la Basílica de Luján a las 10 de la mañana, que podría ser la de mayor convocatoria de toda la gira.

Si bien el cielo se mantendrá nublado, la jornada seguirá siendo templada con una mínima de 16 grados que irán subiendo hacia el mediodía; y por la tarde alcanzará los 28 grados.