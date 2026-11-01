La primera semana hábil de noviembre comenzará con una distribución desigual de precipitaciones en toda la Argentina. El centro-oeste presentará condiciones más húmedas que las habituales para esta época, mientras que el Litoral y el este de la provincia de Buenos Aires se ubicarían por debajo del promedio.

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La región de Cuyo y del oeste de la región Pampeana concentrarán un mayor potencial de agua que coincidirá con temperaturas medias inferiores a las normales, según informó el sitio Meteored. Hacia el centro y sur patagónicos, la señal térmica será más cálida.

Además, el inicio de noviembre viene acompañado por El Niño activo, que favorece una mayor propensión a las lluvias en el sur de Brasil, que afectó al caudal de los ríos Paraná y Uruguay, por ende, provincias como Corrientes atraviesan inundaciones.

Las zonas afectadas por intensas lluvias y tormentas

La humedad se extiende por sectores de Cuyo, el oeste de Córdoba, San Luis y La Pampa, y alcanza parte de Río Negro. Por estas zonas, la precipitación semanal podría superar el promedio en alrededor de 20 mm a 50 mm.

Hacia sectores de las provincias de Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos, y el centro-este bonaerense, donde se prevén lluvias por debajo del promedio habitual, entre diferencias del 10 mm a 30 mm en parte de esas áreas.

Por otro lado, Paraguay y el sur de Brasil concentran una señal de precipitaciones por encima del promedio, lo que será relevante para la Cuenca del Plata y podrían aumentar los aportes hacia los ríos Paraná y Uruguay aun cuando algunos sectores del Litoral argentino reciban menos agua de lo habitual.

Frío en Cuyo y calor en la Patagonia

Las temperaturas medias serían de uno a tres grados por debajo del promedio en zonas de Cuyo y del oeste de la región pampeana, con "apartamientos negativos más marcados sobre áreas cordilleranas", explicó el medio citado. El ambiente fresco podría moderar la pérdida de agua por evaporación, pero su efecto dependerá también del viento y de la radiación solar.

En gran parte de Chubut y Santa Cruz se esperan temperaturas medias de uno a tres grados por encima de lo habitual. Al coincidir con las precipitaciones inferiores al promedio, podría favorecer una mayor pérdida de humedad superficial e incrementar la necesidad de seguir la disponibilidad de agua para el sector agrícola.

Por último, el norte patagónico presenta diferencias importantes, con sectores de Río Negro más frescos y húmedos.