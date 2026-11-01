Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 1 de noviembre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 4 minutos
Madrugada despejada en Capital Federal: 17°C, 91% de humedad y nada de lluvia
La madrugada en Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura de 17°C a las 04:00, de acuerdo con el registro oficial. La sensación térmica también es de 17°C y la humedad es alta, del 91%, con un punto de rocío de 16°C.
No se esperan lluvias: la probabilidad de lluvia es del 0% y la nubosidad apenas alcanza el 6%. La visibilidad es muy buena, de 30 km, y no hay niebla. El viento medio es de 11 km/h, con ráfagas de 21 km/h, mientras la presión atmosférica se ubica en 1011 hPa.
La cota de nieve se mantiene en 3600 m. Seguí el minuto a minuto del clima en Capital Federal y el pronóstico del tiempo en esta cobertura.
Hace 19 minutos
A las 04:00, Capital Federal registra cielo despejado: 17°C y 91% de humedad
A las 04:00, el clima en Capital Federal se mantiene con cielo despejado y una temperatura actual de 17°C. La sensación térmica también es de 17 °C.
La humedad es alta: llega al 91%, con un punto de rocío de 16 °C. La probabilidad de lluvia es del 0% y la nubosidad apenas alcanza el 6%, en línea con el cielo despejado que se observa en la ciudad.
El viento sopla a una velocidad media de 11 km/h, con ráfagas de hasta 21 km/h. La visibilidad es de 30 km y no hay niebla. La presión atmosférica se ubica en 1011 hPa, mientras que la cota de nieve se registra en 3600 metros.
Con estos datos, el pronóstico del tiempo en Capital Federal para esta madrugada no muestra lluvias: se trata de un panorama despejado, con humedad elevada y viento leve. Para seguir el clima en vivo, esta actualización se irá renovando con los próximos registros oficiales.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: madrugada con nubes y claros y 17°
A las 03:00, el clima en Capital Federal registra una temperatura de 17°, con una sensación térmica que también se ubica en 17 °C. El cielo se presenta con nubes y claros y una nubosidad del 13%, en una madrugada sin niebla.
La humedad es alta, del 91%, con un punto de rocío de 16 °C. Sin embargo, la probabilidad de lluvia es del 0%. El viento sopla a 11 km/h, con ráfagas de hasta 21 km/h, mientras la visibilidad llega a 30 km.
La presión atmosférica se mide en 1011 hPa y la cota de nieve se mantiene en 3600 m. Para quienes salen temprano, la madrugada sigue con 17° y cielo con nubes y claros en Capital Federal.
Hace 1 hora
La madrugada en Capital Federal: 17°, nubes y claros y 91% de humedad
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con 17° y una sensación térmica que también marca 17 °C. El cielo está con nubes y claros, según el registro oficial de esta madrugada.
La humedad del 91% es alta y el punto de rocío se ubica en 16 °C. La nubosidad alcanza el 13%, la visibilidad es de 30 km y no hay niebla. Además, la probabilidad de lluvia es del 0%.
El viento medio sopla a 11 km/h, con ráfagas de hasta 21 km/h. La presión atmosférica es de 1011 hPa y la cota de nieve se mantiene en 3600 m. Seguí el minuto a minuto del pronóstico del tiempo para conocer cómo evolucionan las condiciones.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: 17°, nubes y claros en una madrugada sin lluvia
El clima en Capital Federal arranca esta madrugada con una temperatura actual de 17° a las 03:00, según el registro oficial. La sensación térmica también es de 17 °C, por lo que el aire se percibe templado y sin grandes cambios en ese aspecto.
El cielo se presenta con nubes y claros y una nubosidad del 13%. La humedad del 91% es alta y el punto de rocío se ubica en 16 °C, mientras que la probabilidad de lluvia es del 0% en este bloque.
El viento medio sopla a 11 km/h, con ráfagas de hasta 21 km/h. La visibilidad alcanza los 30 km, no hay niebla y la presión atmosférica es de 1011 hPa. La cota de nieve queda en 3600 m.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: nubes y claros con 17° y 91% de humedad
El clima en Capital Federal a las 03:00 se presenta con nubes y claros y una temperatura de 17°, según el registro oficial. La sensación térmica también es de 17 °C. La humedad llega al 91% y la probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no se esperan precipitaciones en este bloque.
El punto de rocío se ubica en 16 °C y la nubosidad es del 13%. La visibilidad alcanza los 30 km, mientras que el viento medio sopla a 11 km/h con ráfagas de 21 km/h. La presión atmosférica es de 1011 hPa y no hay niebla.
La cota de nieve se mantiene en 3600 m. Seguí en El Destape las próximas actualizaciones del pronóstico del tiempo para Capital Federal y el resto del día.