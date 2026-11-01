Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 1 de noviembre

La madrugada en Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura de 17°C a las 04:00, de acuerdo con el registro oficial. La sensación térmica también es de 17°C y la humedad es alta, del 91%, con un punto de rocío de 16°C.

No se esperan lluvias: la probabilidad de lluvia es del 0% y la nubosidad apenas alcanza el 6%. La visibilidad es muy buena, de 30 km, y no hay niebla. El viento medio es de 11 km/h, con ráfagas de 21 km/h, mientras la presión atmosférica se ubica en 1011 hPa.

La cota de nieve se mantiene en 3600 m. Seguí el minuto a minuto del clima en Capital Federal y el pronóstico del tiempo en esta cobertura.