La Ciudad cambia el sentido de una calle en Saavedra por nuevas obras viales

El Ministerio de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires anunció el cambio de sentido de la calle Besares en el barrio porteño de Saavedra.

La modificación en la circulación devenida de la obra en Avenida Donado y Besares del proyecto “Intersecciones Seguras", empezará a regir desde el próximo martes 28 de octubre, e incluirá además la apertura de dos bulevares, la instalación de un nuevo cruce con semáforos, y la ampliación de veredas.

"La intervención busca garantizar una circulación más segura y continua, y acompaña el cierre de la calle frentista del Paso Bajo Nivel Balbín", detalló la cartera porteña conducida por el ministro Pablo Bereciartua.

Intersecciones Seguras: ¿qué obras se están realizando en el barrio de Saavedra?

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ejecuta desde febrero distintas obras viales en varias esquinas peligrosas para intentar reducir los siniestros.

Con una licitación pública de $1.449.338.921,43, el proyecto “Intersecciones Seguras" correspondiente al Grupo 1 alcanza a Saavedra y la zona sur porteña, más específicamente en las intersecciones de las Av. Amancio Alcorta y Einstein; Av. Amancio Alcorta y Bonavena; Av. Amancio Alcorta e Iguazú; Av. Amancio Alcorta y Pasaje 70; Av. Amancio Alcorta y Av. Tomás Gral. De Iriarte; Sáenz y Av. La Plata; Av. Dr. Ricardo Balbín y Donado y Av. Dr. Ricardo Balbín y Superí.

“A través de la presente Licitación Pública se intervendrá las arterias antes mencionadas con el fin disminuir o eliminar la cantidad de siniestros viales y generar una experiencia más segura y confortable para todos los ciudadanos”, indicaron fuentes oficiales meses atrás.

Las obras conllevan nuevas demarcaciones horizontales y verticales, la construcción y ampliación de isletas a fin de optimizar el flujo del tránsito, la adecuación y construcción de vados, la instalación de nuevos semáforos peatonales y vehiculares, y la mejora y creación de espacios verdes, lo que contribuirá a aumentar los metros cuadrados destinados a una Ciudad más amable, natural y sostenible.