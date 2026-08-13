La Ciudad licita una cafetería y gift shop en una bóveda del Cementerio de Recoleta

El Gobierno de la Ciudad busca concesionar una bóveda del Cementerio de la Recoleta con el fin de transformarla en una cafetería de especialidad y gift shop. El espacio gastronómico y la tienda de recuerdos forman parte de una licitación pública y un proyecto de puesta en valor de un sector de 24,54 metros cuadrados actualmente desocupado.

Según informaron, el proyecto se da en el marco de un paquete integral de servicios complementarios para modernizar la experiencia del visitante, y de esa manera atraer no solo a los vecinos de la ciudad, sino también a los turistas.

"La medida responde a un proyecto de puesta en valor integral del patrimonio cultural e histórico del Cementerio de la Recoleta", afirmaron desde el Gobierno Porteño a La Nación. En este sentido, explicaron al medio que el objetivo es ofrecer servicios diferentes a los más de 1800 visitantes diarios que recibe el lugar, y "generar ingresos" que sirvan para el mantenimiento del cementerio.

Licitan una bóveda en el cementerio de la Recoleta. Foto: GCBA

En este sentido, la concesión habilita a la explotación del inmueble por un plazo inicial de un lustro y establece pautas estrictas sobre los usos permitidos en el predio. Por ejemplo, se prohíbe taxativamente la instalación de supermercados, comercios minoristas convencionales o autoservicios, con el fin de garantizar un lineamiento con el valor arquitectónico e histórico del cementerio.

Por su parte, la bóveda elegida para la licitación pública pertenece a la sección 17 del cementerio, sobre el tablón 201 y las sepulturas 1 a 12, a pocos metros del acceso principal ubicado sobre la calle Junín. La misma se encuentra cercana a sepulcros y mausoleos de figuras de la historia argentina, como Domingo Faustino Sarmiento, Bartolomé Mitre, Ramón Castillo, Juan Martín de Pueyrredón y Patricio Peralta Ramos.

En lo que respecta a la tienda de recuerdos, ofrecerá "artículos institucionales, publicaciones, piezas gráficas y objetos conmemorativos o turísticos vinculados con la identidad cultural del lugar", detallaron desde la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano, que depende la Dirección General de Cementerios.

Cuáles son las condiciones para la concesión

Por un lado, desde el Gobierno de la Ciudad se estableció un monto inicial de $1,6 millones para la explotación de la cafetería. Asimismo, el período de explotación comercial se fijó en 5 años consecutivos. Por último, los oferentes deberán destinar un mínimo del 20% de los ingresos brutos generados por los circuitos turísticos en horario nocturno.