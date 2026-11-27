El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) implementó un nuevo cruce "pacificado" para ordenar el tránsito y mejorar la seguridad de los peatones en un paso ferroviario que registraba conflictos frecuentes entre automovilistas y transeúntes.

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La intervención se realizó sobre la avenida Nazca, a la altura de las vías del ferrocarril Urquiza, en el límite entre los barrios de Villa Pueyrredón y Agronomía.

Los trabajos fueron impulsados por la Comuna 15 junto con la Dirección General de Diseño y Planificación de la Movilidad del Ministerio de Infraestructura y Movilidad porteño, a partir de un reclamo vecinal por los problemas que se producían en ese punto.

¿Qué es un cruce "pacificado" y cómo funciona?

Un cruce "pacificado" es una intervención urbana que busca reducir los conflictos entre los distintos usuarios de la vía pública y establecer condiciones más seguras para la circulación peatonal. En este caso, el objetivo principal es evitar que los automovilistas ingresen al sector ferroviario sin dejar espacio suficiente para que quienes cruzan puedan despejar las vías.

El paso de Nazca y el ferrocarril Urquiza era considerado problemático por las dificultades que se generaban cuando los conductores avanzaban sin respetar la prioridad de los peatones. Esa situación provocaba inconvenientes para quienes necesitaban atravesar el cruce y podía generar situaciones de riesgo.

La propuesta surgió a partir de una presentación realizada por Andrés Snitcofsky, vecino de Villa Pueyrredón, quien había participado anteriormente de reclamos por mejoras en la circulación de la Comuna 12 que derivaron en la construcción del túnel peatonal de la avenida del Fomentista.

Una semana después de la implementación, el autor recorrió el lugar y consultó a vecinos y comerciantes sobre los resultados de la intervención. "El resultado es claramente positivo", señaló.

Snitcofsky también planteó la necesidad de que la solución tenga continuidad con nuevas mejoras en las veredas y en el sector ferroviario. Además, propuso que el modelo pueda replicarse en otros cruces peligrosos de la Ciudad para recuperar la prioridad peatonal.