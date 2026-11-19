El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) anunció la construcción de nuevos pasos bajo nivel peatonales en dos puntos del recorrido del tren Mitre, con el objetivo de mejorar la conexión entre sectores de Coghlan y Colegiales.

{{{htmlAmp}}}

Los proyectos contemplan cruces independientes para peatones y ciclistas, además de intervenciones en los espacios verdes cercanos. Uno estará ubicado en la calle Quesada, donde también se renovará la plaza Ruffinho, mientras que el otro se realizará en la avenida Elcano.

La iniciativa está a cargo de Autopistas Urbanas SA (AUSA) y ya ingresó en la etapa de licitación. La apertura de ofertas para el cruce de Quesada está prevista para el 25 de noviembre, mientras que las obras tendrán un plazo estimado de ejecución de seis meses una vez que comiencen.

¿Dónde estarán los nuevos pasos bajo nivel de la Ciudad?

El primer paso bajo nivel se construirá en la calle Quesada, debajo de las vías del ramal del Ferrocarril Mitre, en el límite entre Coghlan y Villa Urquiza. Tendrá cinco metros de ancho y permitirá atravesar el tendido ferroviario a pie o en bicicleta, en un sector donde actualmente no existe un cruce peatonal.

La intervención incluirá la puesta en valor de la plaza Ruffinho y la incorporación de espacios verdes a ambos lados del túnel. El proyecto también prevé nuevas áreas de permanencia, bancos de hormigón, iluminación, forestación y mejoras paisajísticas. Se sumarán desagües, señalización y adecuaciones para garantizar la accesibilidad universal.

El segundo paso estará sobre la avenida Elcano, en Colegiales, a la altura de las vías del ramal Mitre-José León Suárez. A diferencia del de Quesada, este cruce funcionará como una conexión independiente del paso bajo nivel vehicular que ya existe y vinculará directamente las plazas Portugal y Roberto Firpo, ubicadas a ambos lados del ferrocarril.

En ese sector también se renovarán ambos espacios verdes, con trabajos de parquización, iluminación, mobiliario urbano y áreas de descanso. La separación entre el cruce peatonal y el tránsito vehicular permitirá que quienes caminan o circulan en bicicleta cuenten con una conexión propia.

Las dos intervenciones estarán a cargo de AUSA y demandarán alrededor de seis meses de ejecución cada una, una vez que comiencen los trabajos.