Vuelve el paseo histórico de la Línea A: cómo conocer los coches históricos que circularon durante 100 años

Este sábado 8 de noviembre se celebrará en la Ciudad de Buenos Aires una nueva edición de La Noche de los Museos y será una nueva oportunidad para volver a viajar en los históricos coches de madera de la Línea A e subte que circularon por la capital porteña durante más de 100 años.

Bajo el nombre de "Paseo Histórico en los antiguos coches La Brugeoise", Subterráneos de Buenos Aires S.E organiza este evento para atraer a personas de distintas edades y que puedan disfrutar de un viaje único que los transporte a la Buenos Aires de principios del siglo XX.

Cómo volver a viajar en los coches históricos de la Línea A

Los viajes en los coches históricos de la Línea A iniciarán el domingo 9 de noviembre a las 00:30, una vez que finalice el servicio habitual de fin de semana. Se harán tres recorridos de 40 minutos entre las estaciones Perú y Acoyte.

La experiencia contará, además, con un guía turístico especializado que contará la historia de los populares vagones de madera, también conocidos con el nombre de "Las Brujas".

Para participar de estos recorridos, desde el martes 4 de noviembre, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habilitó un formulario, disponible en la cuenta de Instagram Buenos Aires Subte (@basubte). La inscripción se podrá realizar hasta agotar los cupos disponibles.

Pero no serán las únicas actividades vinculadas al subte que se ofrecerán. El sábado 8, de 19 a 2 de la mañana, se podrá visitar el Museo del Subte, ubicado en la Av. del Barco Centenera 777, en el barrio porteño de Caballito.

Acá también habrá guías que contarán todo sobre la historia del subte. Incluso se impartirán talleres con simuladores de conducción para que grandes y chicos puedan probar esta experiencia.

Cabe mencionar que para favorecer la llegada del público a museos y a centros culturales, se viajará gratis tanto en el Subte como el Premetro.