La Ciudad de Buenos Aires suma una nueva playa de acarreo para remover autos estacionados en estos barrios

El Gobierno porteño habilitó una nueva playa de acarreo en Villa Luro para los vehículos que sean removidos por cometer infracciones de tránsito en distintos barrios del oeste de la Ciudad de Buenos Aires.

El predio, ubicado en Ramón Falcón 4785, amplía la red destinada a recibir los autos trasladados por las grúas.

El nuevo espacio tendrá como área de cobertura a las Comunas 9, 10 y 11, por lo que alcanzará a barrios como Villa Luro, Liniers, Mataderos, Parque Avellaneda, Floresta, Vélez Sarsfield, Villa del Parque, Villa Devoto y Villa General Mitre, entre otros.

¿Dónde se encuentran las playas de acarreo de la Ciudad?

Con la incorporación de la playa de Villa Luro, la Ciudad suma cuatro puntos de recepción de vehículos removidos por infracciones de estacionamiento.

El nuevo espacio ubicado en Ramón Falcón 4785 corresponde a las Comunas 9, 10 y 11. En la zona céntrica funciona la playa subterránea ubicada en Avenida 9 de Julio y Sarmiento. Para el sector sur se utiliza el predio de Tacuarí 1277, mientras que en el norte se encuentra la playa de Eduardo J. Couture, entre Juan Antonio Bibiloni y Julio Víctor González, detrás de la Facultad de Derecho.

La recuperación de los vehículos se puede realizar durante las 24 horas, todos los días del año. El Gobierno porteño establece que los agentes de tránsito dejan un sticker en el lugar donde estaba estacionado el vehículo, con información sobre el predio al que fue trasladado y la documentación necesaria para retirarlo.

El titular del vehículo puede realizar el trámite personalmente. También puede hacerlo un tercero autorizado, que debe presentar la documentación correspondiente. Para retirar el auto se solicita licencia de conducir vigente, cédula verde o azul y comprobante de seguro o póliza al día.

El costo del acarreo también fue actualizado durante 2026. La Secretaría de Tránsito fijó desde el 1° de agosto una tasa de $ 83.000 para la remoción y el traslado del vehículo, IVA incluido. A ese monto puede sumarse la estadía en la playa, establecida en $ 15.000 cada 12 horas, a partir de la duodécima hora de permanencia.

El nuevo esquema tarifario continúa vigente mientras el Gobierno porteño define los lineamientos para la prestación futura del servicio de grúas. La normativa establece que Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) continuará a cargo de la operación hasta que se determine una nueva modalidad de prestación.