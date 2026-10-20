La Ciudad abre un espacio para madres y primeras infancias en el mítico Jardín Andaluz, ¿cómo anotarse?

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) reabrirá un espacio de encuentro para madres, bebés y niños pequeños en el Jardín Andaluz del Museo de Arte Español Enrique Larreta, ubicado en el barrio de Belgrano.

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La propuesta, denominada “¡Juguemos bajo el ombú!”, invita a las familias a compartir actividades de exploración sensorial al aire libre, con juegos que permiten descubrir los sonidos, aromas, colores y texturas de la naturaleza.

Los encuentros se realizarán los miércoles 4, 18 y 25 de noviembre, a las 16, y estarán coordinados por Victoria Boulay. La actividad no requiere inscripción previa y está incluida en la entrada al museo.

¿Cómo será la propuesta para las primeras infancias en el Jardín Andaluz?

El espacio está pensado para que los más pequeños exploren su entorno a través del juego compartido con sus familias. Para eso, contará con un kit de juguetes sensoriales diseñado para estimular el contacto con diferentes materiales y favorecer el descubrimiento mediante los sentidos.

La iniciativa tendrá lugar en el jardín hispanoárabe del Museo Larreta, un entorno verde que permite acercar a los chicos a distintos elementos naturales. Durante la experiencia, podrán reconocer aromas, escuchar sonidos y experimentar con texturas y colores en compañía de sus adultos de referencia.

La actividad cuenta con el apoyo de la Fundación Williams y forma parte de las propuestas culturales que se desarrollan en este espacio de la Ciudad.

El Jardín Andaluz integra el Museo de Arte Español Enrique Larreta, en Juramento 2291. Su diseño está inspirado en los jardines hispanoislámicos y combina senderos, vegetación, fuentes y especies frutales y aromáticas. Enrique Larreta transformó el antiguo jardín de la residencia familiar para darle el carácter andaluz que conserva en la actualidad.

La propuesta se suspende en caso de lluvia. Quienes quieran participar pueden acercarse directamente al museo en las fechas previstas, sin realizar una inscripción anticipada.

¿Cómo llegar al Museo Larreta?

El Museo Larreta está ubicado en Juramento 2291, en el barrio porteño de Belgrano, y se puede llegar a través de la línea D de subte hasta la estación Juramento.