Cinco monjas volcaron camino a Luján cuando viajaban para ver al Papa León XIV

El impactante accidente que tuvieron cinco monjas camino a Luján para asistir a la visita del Papa León XIV: qué pasó.

Cinco monjas que se dirigían a Luján para participar de la visita del papa León XIV sufrieron un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 188, a la altura del kilómetro 238, en el partido de General Pinto de la provincias de Buenos Aires. El hecho se produjo mientras las religiosas viajaban en una Renault Kangoo hasta que el vehículo volcó sobre la calzada.

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De acuerdo con el informe de la Zona Vial Operativa VIII de Junín, el siniestro se produjo debido a la rotura de uno de los neumáticos. La situación provocó que la conductora perdiera el control de la camioneta y terminara volcando.

El estado de salud de las monjas que volcaron camino a Luján

Al volante se encontraba Silvia Susana Berronda, de 52 años, quien estaba acompañada por Azucena Anabel Gonzales, Sandra Noemí Fernández, Silvia Daniela Espinoza y María Elena Almada Orue. Según trascendió, las cinco ocupantes consiguieron salir del vehículo por sus propios medios.

Si bien todas sufrieron politraumatismos, ninguna presentó lesiones de gravedad según las primeras evaluaciones médicas. No obstante, dos de las monjas fueron trasladadas a un centro de salud para recibir asistencia: una de ellas tenía un corte, mientras que la otra también debió ser examinada por una lesión de características similares.

Tras el vuelco, efectivos policiales de Coronel Granada y del Destacamento Vial de General Pinto intervinieron en el lugar y dispusieron un operativo de tránsito asistido para facilitar las tareas de asistencia. Las actuaciones quedaron a cargo del Destacamento de Coronel Granada, con intervención de la UFI descentralizada de General Pinto.

El episodio ocurrió en la previa de la visita del papa León XIV a Luján. El sumo pontífice tiene previsto encabezar una misa el miércoles 11 de noviembre a las 10 horas frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en una celebración que reunirá a fieles de distintos puntos del país.

Cómo será la agenda del Papa en Argentina

León XIV permanecerá en el país hasta el miércoles 11 de noviembre. Su visita apostólica incluirá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La agenda oficial continuará el lunes 9 con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo. El martes 10 viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y se reunirá con representantes del clero y la vida consagrada; por la noche, ya de regreso en Buenos Aires, encabezará un encuentro con jóvenes.

Finalmente, el miércoles 11 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Devoto y viajará a Luján para celebrar una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los momentos centrales de su paso por el país. La despedida oficial será en el aeropuerto de Ezeiza, desde donde partirá rumbo a Lima, Perú.