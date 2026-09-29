A través de redes sociales, Subterráneos de Buenos Aires notificó que, en el marco del plan de conservación y reparación de Estaciones, "mejorarán los accesos en Plaza Miserere de la Línea A".

La estación Plaza Miserere de la línea A de subte cerrará de manera provisoria varios de sus accesos a partir del martes 30 de septiembre. Se trata de una de las paradas más destacadas del tramo que une Playa de Mayo con San Pedrito (Flores), ya que conecta con el tren Sarmiento, servicio que se extiende hasta el oeste del conurbano bonaerense.

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A través de redes sociales, Subterráneos de Buenos Aires notificó que, en el marco del plan de conservación y reparación de Estaciones, "mejorarán los accesos en Plaza Miserere de la Línea A". Por lo tanto, durante unas cuantas semanas estará cerrado el ingreso que se encuentra sobre avenida Pueyrredón y Mitre, lindero a la estación de trenes de Once.

Así que los usuarios deberán utilizar los accesos que se encuentran en la Plaza Miserere, sobre avenida Rivadavia. Estos trabajos se realizan en paralelo con las obras de remodelación en otras siete estaciones de la traza del subte porteño. Hasta el momento, 20 ya fueron renovadas.

La estación Lavalle de la línea C, cerrada por obras

En los últimos días también se conoció que la estación Lavalle de la línea C permanecerá cerrada durante tres meses. Desde el 14 de septiembre, las obras se realizan fuera del horario de servicio y abarcan la intervención de los accesos, galerías de escaleras (pedestres y mecánicas), vestíbulos y andenes.

También apuntan a garantizar "una mejor circulación por la estación, al transformarla en un espacio más cómodo, ordenado y con mayor iluminación", según informó el gobierno porteño. Para ello, se realizan trabajos de impermeabilización, pintura, renovación de pisos, colocación de luces LED, nueva señalética, señalización braille en pasamanos y pórticos, y nuevo mobiliario en andén, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

A su vez, como se trata de una estación patrimonial, se avanza en la restauración de dos murales de 15 metros de largo ubicados en los andenes y revestimientos cerámicos.

Plan de renovación integral de estaciones de subte

La línea A de subte cuenta con las estaciones Plaza de Mayo, Perú (combinación con Línea E), Piedras, Lima (combinación con Línea C), Sáenz Peña, Congreso, Pasco, Alberti, Plaza Miserere (combinación con Línea H y Ferrocarril Sarmiento), Loria, Castro Barros, Río de Janeiro, Acoyte, Primera Junta, Puan, Carabobo, San José de Flores y San Pedrito.

De todas ellas, Piedras, Congreso, Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro ya fueron renovadas. A las que se suman Uruguay, Pueyrredón, Pasteur-AMIA, Carlos Gardel y Malabia (Línea B); San Martín (Línea C); Facultad de Medicina, Agüero, Bulnes, Scalabrini Ortiz, Plaza Italia y Palermo (Línea D); y Jujuy (Línea E).

Asimismo, siguen cerradas Medrano de la Línea B, Tribunales de la Línea D, y General Urquiza y Entre Ríos de la Línea E. Las obras continuarán en otras estaciones como Alberti, Pasco y Saénz Peña (Línea A); Ángel Gallardo y Dorrego (Línea B); e Independencia (Línea C).