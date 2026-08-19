Cierra una estación de subte por tres meses: cuál es y qué va a cambiar en CABA

En el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones llevado adelante por Subterráneos de Buenos Aires, este jueves 20 de agosto cerrará la estación Entre Ríos de la Línea E por tres meses aproximadamente. Si bien no dieron ningún indicio sobre cuándo será la fecha exacta de reapertura, es el tiempo mínimo para llevar a cabo diversas obras.

Este nuevo cierre tiene el objetivo de mejorar la infraestructura existente y la experiencia de viaje de los usuarios. La obra, que se viene llevando adelante fuera del horario de servicio, incluye trabajos de impermeabilización, pintura, renovación de pisos, nuevas luces LED, renovación de señalética, colocación de señalización braille en pasamanos y pórticos, y nuevo mobiliario en andén, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

Cuáles serán los cambios en Entre Ríos

En cuanto a impermeabilización se ejecutarán trabajos de inyección, tratamiento de juntas y utilización de productos de última generación. Además, en el techo se colocará revestimiento de aleación de aluminio y zinc anticorrosión, que permitirá canalizar el agua y prevenir las filtraciones.

El proyecto implica la intervención de los sectores correspondientes a accesos, galerías de escaleras (pedestres y mecánicas), vestíbulos y andenes y apunta, principalmente, a garantizar una mejor circulación por la estación, al transformarla en un espacio más cómodo, ordenado y con mayor iluminación.

La estación Entre Ríos cuenta con declaratoria patrimonial, por lo que se va a trabajar en la restauración de los murales junto a un equipo de restauradores profesionales siguiendo los lineamientos de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires y de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.

20 estaciones ya fueron renovadas y otras continúan en obra

En el marco del Plan de Renovación Integral, ya se pusieron en valor 20 estaciones de subte: Piedras, Congreso, Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro (Línea A); Uruguay, Pueyrredón, Pasteur-AMIA, Carlos Gardel y Malabia (Línea B); San Martín (Línea C); Facultad de Medicina, Agüero, Bulnes, Scalabrini Ortiz, Plaza Italia y Palermo (Línea D); y Jujuy (Línea E). Además, se renovaron paradores del Premetro.

Asimismo continúan cerradas Tribunales de la Línea D, General Urquiza de la Línea E, y las obras seguirán en otras estaciones como Alberti, Pasco y Saénz Peña (Línea A); Medrano, Ángel Gallardo y Dorrego (Línea B); y Lavalle e Independencia (Línea C).

El Subte avanza con nuevas obras y mejoras en el servicio

En el marco del Sistema Integrado de Movilidad Urbana de la Ciudad, en el Subte se avanza con la licitación de la Línea F; la compra de 224 coches nuevos que permitirán la renovación completa de la flota de la Línea B y mejorar la frecuencia en las líneas A y C, que empezarán a llegar al país en enero; la renovación de 84 escaleras mecánicas obsoletas; la instalación de nuevos ascensores y obras de infraestructura fundamentales para mejorar el servicio.

El cierre de Entre Ríos es una de las tantas intervenciones que buscan modernizar la red de subte porteño y ofrecer a los usuarios una experiencia de viaje más segura y confortable.