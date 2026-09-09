Cierra después de 10 años una emblemática marca de ropa de CABA por la crisis de Javier Milei: "Crisis de las PyMEs"

Otro comercio vinculado a la industria textil argentina anunció el cierre de uno de sus locales. Se trata de JT, también conocida como jtbyjt, que a fines de septiembre bajará definitivamente la persiana de su tienda en el barrio porteño de Recoleta.

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La marca comunicó la decisión a través de sus redes sociales y explicó que está relacionada con el complejo contexto que atraviesan las pequeñas y medianas empresas en el país. Después de una década de presencia en el barrio, JT concentrará su actividad en Chacarita y ya no en la tienda de Posadas al 1317.

“Después de 10 años en el barrio, con mucha tristeza y gran pesar, nos despedimos de Recoleta”, sintetizaron desde la firma al anunciar la medida en su cuenta de Instagram.

Un cierre más en medio de la crisis económica

El cierre del local de JT no será inmediato. La tienda de calle Posadas continuará funcionando hasta fines de septiembre, por lo que durante las próximas semanas la marca buscará despedirse de los clientes que la acompañaron durante estos diez años con precios de liquidación.

“Esperamos verlos durante este último mes en Posadas 1317 para despedirnos de la mejor manera”, señalaron desde JT. En su despedida, la marca también remarcó el vínculo construido con el barrio a lo largo de los años.

“Nos llevamos muchísimo de estos 10 años: encuentros, experiencias compartidas, clientes que se volvieron parte de nuestra historia y, sobre todo, el cariño de un barrio que nos acompañó durante tanto tiempo”, expresaron en el comunicado.

El cierre de JT no es un caso aislado, sino que se suma a múltiples hechos similares que atraviesan hoy por hoy al sector comercial y de la moda, especialmente entre emprendimientos y PyMEs. El denominador común tiene que ver con que deben afrontar mucho aumento de costos mientras baja sostenidamente la demanda.

La marca concentrará su producción en Chacarita

A partir de octubre, toda la atención de la marca estará puesta en su local de Loyola 1620, en el barrio porteño de Chacarita. Desde allí continuará la actividad comercial y la atención al cliente.

“Claudita continuará al frente de la tienda de Loyola, brindándoles el mejor servicio y la cercanía de siempre”, indicaron en el comunicado, asegurando que la intención es mantener el vínculo cercano que siempre caracterizó a la marca.

JT cerrará una etapa de diez años en Recoleta, pero concentrará esfuerzos en una única sede. El local de Posadas permanecerá abierto durante todo septiembre y llegado octubre se despedirá del barrio que lo alojó durante una década.